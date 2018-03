Uma mestra bem avançadinha para o seu tempo

Ziraldo deu uma palestra durante o Festival de Brasília e encantou a todos com sua inventividade e bom humor. A certo ponto, pôs-se a falar de sua obsessão, a importância da leitura para o desenvolvimento do ser humano. "A humanidade andava de charrete puxada por animais já no Império Romano. Na Idade Média, 1.500 anos depois, continuava andando de charrete. Então apareceu Gutemberg e, em 500 anos, o homem estava na Lua. Não pode ser coincidência." Não é. A leitura e a escrita são insubstituíveis e fundamentais para o desenvolvimento do cérebro humano.

Essa convicção sustenta a obra infantil do escritor e cartunista. Está também presente neste Uma Professora Muito Maluquinha, dirigido por André Alves Pinto e César Rodrigues. A tal professora "doidinha" é Catarina (Paola Oliveira) que, nas Minas Gerais dos anos 1940, tenta implantar novos métodos de ensino. Mescla cinema, canto e representação para levar aos alunos o gosto pelo saber através da leitura. Risonha, naturalmente desperta resistência em rivais conservadoras e de cenho fechado. E, também naturalmente, tem uma alma libertária, capaz de desafiar as convenções na São João Del Rei do seu tempo.

Paola tem a graça e o frescor para interpretar a professorinha mineira. Os meninos estão bem, embora recaiam no carioquês a cada vez que se distraem. O filme exala clima antigo, mas não museológico. É luminoso, como Paola. Não se pode falar em nostalgia, mesmo porque a revolução no ensino não foi levada a cabo. Nesse domínio continuamos no tempo do carro de bois.