Uma joia de Elis na discoteca Estadão

Com inúmeros participantes e trocas de figurino, foi um marco no amadurecimento do show business brasileiro. O registro em disco, no entanto, foi feito no estúdio, onde as canções mais recentes viraram o disco Falso Brilhante, que chega às bancas no domingo que vem em relançamento da Discoteca Estadão.

O disco abre com a bela Como Nossos Pais, em que Elis exprime todo o desejo de liberdade de sua geração em uma letra que alerta uma juventude traumatizada por 10 anos de ditadura sobre os perigos de repetir os erros de seus pais. A canção lançou o cantor e compositor cearense Belchior, que assina também a faixa seguinte, Velha Roupa Colorida.

Protestos velados ecoam pelo resto do trabalho, como em Los Hermanos, conhecida na voz de Mercedes Sosa, e que clama, em espanhol, por maior união entre os povos oprimidos da América Latina. Seguindo a tradição de seus discos com César Camargo Mariano, Falso Brilhante traz canções da dupla Aldir Blanc / João Bosco, que estava em ebulição criativa na época. Entre essas, a ótima Jardins de Infância, dura crítica às torturas militares. O disco encerra com um dos melhores momentos do show, um dueto intimista em que César e Elis em Tatuagem, de Chico Buarque.