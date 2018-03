Uma homenagem apagada ao legado incendiário de Miles

Ron Carter (foto) entrou para a história pela forma fluida e intelectualmente vigorosa de tocar contrabaixo. Sua técnica é comparável à de um instrumentista de orquestra; sua elegância no palco, à de um maestro. Junto a uma leva de craques como Charlie Haden, Jimmy Garrison e Scott La Faro (parceiros de John Coltrane, Ornette Coleman e Bill Evans, respectivamente), Carter levou o instrumento a patamares inusitados nos anos 60, quando ajudou a desprendê-lo do tum tum tum coadjuvante, tornando possível diálogos mais abstratos entre baixo e banda. Na época, seu time era o segundo e magistral quinteto de Miles Davis. E quase meio século depois da formação dessa banda, Mr. Carter veio ao Brasil para homenagear seu parceiro mais conhecido. A ocasião marcou a estreia da mostra Queremos Miles, em cartaz até janeiro no Sesc Pinheiros. E o baixista e mais três (piano, bateria e percussão) passearam por marcos da carreira de Miles em um show que deixou a desejar, não tanto pela falta de entrega de Carter, que sempre faz duas ou três firulas que valem a pena, quanto pelo jazz burocrático servido por sua banda. Miles certamente contorceu-se em sua cova quando a banda passeou por Flamenco Sketches, de Kind of Blue, com um arranjo percussivo que sugeria castanholas toda vez que o modo frígio, característico da música espanhola, surgia. Nada mais clichê (ou seja, anti-Miles) seria possível. As improvisações da pianista Irene Rosnes eram água em qualquer faísca improvisatória que pudesse acender o show. Seu solo, em que conseguiu inacreditavelmente minar todo o triunfo desesperado de Modinha, de Tom Jobim, foi uma decepção. Assim, os melhores momentos ficaram por conta de grooves de jazz funk na veia de Medeski Martin & Wood, em que o balanço é criado através da repetição. O baterista Payton Cossley estava apagado e batia seu cartão como se estivesse em uma banda de talk show. No centro das atenções, Mr. Carter, com um sorriso de guru, beliscava o contrabaixo economicamente, preenchendo espaços com graça, deixando as notas respirarem com carinho.