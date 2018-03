UMA HOMENAGEM A CARLOS DRUMMOND A editora Companhia das Letras e o Sesc-SP promoverão no dia 14, às 20 h, o lançamento de novas edições em homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade. O evento, que ocorrerá na unidade do Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141), terá direção do poeta, músico, professor e ensaísta José Miguel Wisnik, também responsável pela apresentação. Participarão os músicos Arrigo Barnabé, Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci e Emicida e ainda será realizada a exibição de pequenos filmes produzidos pelo Instituto Moreira Salles e pelo diretor Carlos Nader. Entrada gratuita. Ingressos disponíveis a partir desta quinta-feira em qualquer unidade do Sesc.