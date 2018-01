Uma homenagem a Bruce Sprinsteen O cantor e compositor estadunidense Bruce Springsteen receberia ontem o prêmio Personalidade do Ano pela Academia da Gravação, entidade que concede os prêmios Grammy de música. A homenagem ao legado de Springsteen ocorreria durante um jantar no centro de convenções de Los Angeles, evento celebrado com apresentações de Alabama Shakes, Jackson Browne, Kenny Chesney, Ben Harper, Emmylou Harris, Faith Hill, Jim James e Elton John. A entrega da 55.ª edição do Grammy está marcada para amanhã em Los Angeles. A banda indie norte-americana FUN e o rapper Franck Ocean são os grandes favoritos da premiação. / EFE