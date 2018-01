Uma Hollywood a ser criada na China Uma companhia construtora de Hong Kong anunciou que tem planos de investir US$ 220,5 milhões numa versão chinesa de Hollywood, onde seriam produzidos filmes com lançamento mundial. Os executivos da Paul Y. Engineering Ltd. consideram que o mercado cinematorgáfico tem se mostrado cada vez mais lucrativo na China e com potencial de crescimento. Por meio da empresa Legendary East, que já existe e seria comprada pela construtora, seriam produzidos, a partir de 2013, filmes que teriam alcance internacional, com obras faladas, principalmente, em inglês e histórias baseadas em temas da mitologia, história e cultura chinesas. / AP