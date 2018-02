Uma história de performances

Arte Como Registro, Registro Como Arte, com curadoria de Ana Paula Nascimento, resgata aquele momento da história da Pinacoteca, ainda, por meio de entrevistas com alguns dos criadores como Gretta Sarfatti, Genilson Soares, Gabriel Borba, Celina Mitie Fujii, e com os ex-diretores do museu naquele período - Aracy Amaral (1975- 1979), Fábio Magalhães (1979- 1982) e Maria Cecília França Lourenço (1983-1987).

Entre os destaques da exposição estão Per 4 - Per Concerto, recital de piano que José Roberto Aguilar realizou em 1980; ou ainda os registros de Meu Romance com Andy Warhol, de Ivald Granato, daquele mesmo ano; Videocriaturas, de Otávio Donasci, criada em 1986; e o Grafite Efêmero de Theo Werneck, de 1984 (foto abaixo).

"A mostra situa a atuação da Pinacoteca como um local aberto para experimentações de vanguarda em geral com performances, instalações, ambientações, sessões de filmes em Super-8, curso e exposições de xerografia, apresentações musicais e de teatro", afirma a curadora Ana Paula Nascimento.

Ainda no campo da performance, a Galeria Vermelho (Rua Minas Gerais, 350, telefone 3138-1520) encerra hoje a programação da edição deste ano de sua mostra Verbo com as obras do grupo Fratura, de Marco Paulo Rolla, Bernardo Stumpf e Nir de Volff / Total Brutal. As ações ocorrem das 20 às 22 horas. A entrada é gratuita.

ARTE COMO REGISTRO, REGISTRO COMO ARTE

Pinacoteca do Estado. Praça da Luz, 2, tel. 3324-1000. 10 h/18 h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 25/9.