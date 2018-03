Uma grande e ambiciosa 'Sinfonia Heroica'

NEUKOMM

Artista: Rosana Lanzelotte e Ricardo Kanji Álbum: Neukomm, criador da

música de câmara no Brasil Preço: R$ 39

S. NEUKOMM

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TRÊS FANTASIAS

ORQUESTRAIS

Preço: R$ 58

BOM

Foi inovadora a estada no Brasil do compositor austríaco Sigismund Neukomm (1778-1858), nascido na mesma Salzburgo de Mozart em 1778. Aluno dileto de Haydn, morou no Rio de Janeiro entre 1816 e 1821. Encontrou uma vida musical dominada por Marcos Portugal e pela estética lírica italiana - e um padre, José Maurício Nunes Garcia, marginalizado por sua atitude pré-clássica. Neste CD, o maestro Michael Alexander Willens rege a competente Academia de Colônia em quatro de suas composições sinfônicas, todas de períodos posteriores. Ele viajou a vida inteira. A Fantasia para Grande Orquestra, por exemplo, é de 1853, quando estava em Berlim. Na passagem pela Inglaterra, escreveu Fantasia Dramática Sobre Trechos do Paraíso Perdido de Milton. Mas a obra mais ambiciosa é a Grande Sinfonia Heroica, com cerca de 25 minutos de duração e quatro movimentos. Está distante de Mozart e passa razoavelmente como um Haydn de segunda. Mas sua música é agradável, interessante, bem construída. / JOÃO MARCOS COELHO