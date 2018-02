Uma fantasia para acordeom e cordas

Ferragutti dividiu o trabalho de orquestração com o músico e arranjador Adail Fernandes. "Muitas ideias foram surgindo, mas o que mais vinha à cabeça era poder trabalhar alguns elementos que fazem parte do acordeom na música popular no Brasil, como as repetições no fole, Biellow-Shake, que se aproximam das repetições das arcadas das cordas e causam efeito muito bonito quando tocados juntos", diz Ferragutti.

Ele também pensou em "outras técnicas que já estão sedimentadas na maneira de tocar o acordeom no Brasil, mas não estão escritas nem exploradas na música de concerto". Ele diz que uma das motivações foi que passou a acreditar, "às vezes até de maneira ingênua", que as duas linguagens (acordeom e orquestra) "se alimentam e de certa maneira precisam uma da outra". Explorando dinâmicas e melodias simples, sua Fantasia tem "um gosto de música italiana, nordestina, paulista e francesa". / L.L.G.