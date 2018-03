Como a vida real não é feita de slogans, palavras de ordem e manuais de ação política, os bancários, acostumados a créditos e débitos, juros e moras, logo descobriram que as contas não fechavam. As construções não custavam 40%, e nem mesmo 10%, menos do que as dos exploradores do povo. Pelo contrário, como a Bancoop não tinha a experiência, os créditos, as bonificações e as vantagens das construtoras com financiadores e fornecedores de material, suas obras acabavam custando mais caro do que as dos tubarões capitalistas, que podem ser malvados, mas não são burros e sabem fazer contas. E dizem que o lucro pode ser de 4%, se tudo der certo.

Se os cooperados lesados tivessem comprado seus apartamentos com qualquer construtora não-companheira, mas sólida e honesta, pagariam menos, não teriam nenhum transtorno e já estariam morando em seus apartamentos, como 99.9% dos brasileiros que compram seu imóvel e pagam em dia as mensalidades. Mas alguns aloprados pensaram que era possível fazer apartamentos por 40% abaixo do mercado, provando que a estupidez bem-intencionada pode dar tanto ou mais prejuízo do que a gatunagem.

Mas logo eles, que vêm de bancos, de contabilidade, de fluxos de caixa, e supostamente deveriam saber lidar com dinheiro? É a profissão deles, mas devem ter esquecido tudo, porque há muito tempo deixaram as atividades bancárias - que, ideologicamente, odiavam - para se integrarem à elite sindical. Não pelos seus conhecimentos de negócios bancários, mas pela capacidade de mobilização, negociação e conchavos.

Deu no que deu. O desastre empresarial da Bancoop - sem falar em roubos pessoais e partidários - é uma fábula sem moral sobre o petismo de resultados.