Uma enfermeira fora do padrão

Não será desta vez, na sua avaliação, que Glória Pires voltará a encarnar uma "vilã de Gilberto Braga", posição mais do que cobiçada por qualquer atriz que se preze e que ela teve a oportunidade de desfrutar quando foi a Maria de Fátima de Vale Tudo (1988). "Não vejo a Norma como uma vilã, mas imagino que algumas pessoas vão achar que ela é vilã, sim", observa ela, em rápida conversa com o Estado na coletiva que apresentou Insensato Coração à imprensa na semana passada no Rio. "É uma personagem riquíssima, e terá uma reviravolta surpreendente. Muitos vão se assustar!"

Comparada a Fernanda Montenegro pelo diretor Dennis Carvalho e disputada por autores na Globo, Glória volta às novelas três anos depois de Paraíso Tropical, da mesma dupla Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Desta vez, começa a novela despida de vaidades como a enfermeira simplória que se deixa iludir pelo charmoso e pérfido Léo (Gabriel Braga Nunes).

Viúva, a personagem facilmente se ilude e é envolvida num golpe pelo vilão. Presa, passará por uma traumática transformação. Apesar de não ser a protagonista da novela, a história dela é um dos pontos fortes da trama, que estreia na próxima segunda-feira, substituindo Passione. "Ela não tem malícia, nem preparo, chega a ser simplória. Por estar apaixonada, acaba se envolvendo numa história sem pé nem cabeça, e vai pagar pelo que não fez. Dentro da cadeia ela vai criar a estrutura para se vingar", detalha a atriz.

"Ex-detenta de Gilberto Braga" é informação que remete à inesquecível Júlia Matos, papel que foi de Sônia Braga na novela Dancin"Days (1978). "Eu acho que tem a ver, sim. Na verdade, quando teve a conversa de fazer o remake de Dancin"Days, meu sonho era fazer a Júlia Matos. Mas acabou não rolando", contou Glória, que participou da novela original, como Marisa, a filha que Júlia tentava reconquistar após sair da prisão. "Agora, quando estava conversando com o Gilberto sobre a Norma, ele me disse "acabou que é um pouco Júlia Matos". Mas a Júlia era uma personagem que seguia mais dentro do aceitável, só teve um casamento por interesse. Mas era tudo mais doce. Desta vez, as tintas são mais fortes."

Na coletiva, realizada num dos cenários da novela montados no Projac, Glória respondeu uma dezena de vezes sobre o sucesso da reprise de Vale Tudo no canal pago Viva. Causou frisson quando disse que foi um alívio se livrar de Maria de Fátima - "Foram 247 capítulos!", justificou - e que só parou para ver dois capítulos da reprise. "Não gosto muito de me ver, não acho graça. Gosto muito de fazer, isso sim!"