Uma década depois

Rebatizada de Cidade das Artes, a Cidade da Música será aberta ao público só em 2012, uma década e mais de R$ 500 milhões depois de iniciada sua edificação, oito vezes mais cara do que o anunciado então. A estimativa - ele não se atreve a prefixar uma data - é do secretário de Cultura do município do Rio, Emilio Kalil, que gostaria de ver espetáculos de música, dança e teatro em cartaz antes do carnaval.

Na terça-feira, a reportagem do Estado fez uma visita à construção, e encontrou cerca de 500 operários. Eles trabalham 50 horas por semana, segundo a Secretaria Municipal de Obras, que assegura a finalização para agosto.

Uma coisa, no entanto, é o término das obras; outra é o funcionamento pleno daquele que foi projetado para ser o maior complexo de concertos da América Latina, com uma sala para até 1.800 pessoas, adaptável a distintas manifestações artísticas, outra para 450, dez de ensaio, três cinemas e lojas. Por isso, tão logo os operários saiam, serão meses de testes acústicos e de equipamentos. Ainda este mês deve ser publicado o edital para a criação da Organização Social que vai geri-la.

Brotada do chão da Barra da Tijuca, bairro que conta com a antipatia de boa parte dos cariocas consumidores da chamada alta cultura, a Cidade das Artes, de traçado do premiado arquiteto francês Christian de Portzamparc, já foi desenganada, tachada de "elefante branco", inaugurada inacabada pelo ex-prefeito Cesar Maia, seu idealizador (em 2008, quando ainda estava por findar 40% do projeto), embargada para auditoria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Moderníssima, impressiona pela magnitude (são 90 mil metros quadrados de área construída) e a quase ausência de linhas retas. Já parece integrada à paisagem da Barra. No entanto, para quem passa por ali, a sensação, ao vê-la ainda gradeada, é de melancolia. Vai passar, garante Kalil. "Nenhuma obra que eu conheço tem hora para terminar. Deviam ter cobrado isso cinco anos atrás, não hoje. Não posso pagar uma promissória que vem de dez anos. É um projeto muito benfeito. Ao mesmo tempo é um pecado que tenha ficado jogado desse jeito por tanto tempo", desabafa, lembrando que a Cidade já era "das Artes", e não só "da Música", em sua concepção.

Somadas as pausas desde 2002, os trabalhos foram paralisados por cerca de três anos. Faz um ano em agosto que as obras foram retomadas pela atual gestão, que acusa a anterior de ter tentado terminar tudo às pressas, deixando erros no caminho.

De lá para cá, o avanço foi largo, mostrou à reportagem Guilherme Alonso, diretor de obras da Riourbe: onde se via só a estrutura de concreto, foram feitos os acabamentos e instalados os equipamentos de luz e de som (a promessa é de uma "acústica perfeita", graças às várias camadas de revestimentos especiais).

Na sala principal, falta repintar camarotes, regular motores e recolocar poltronas; na sala para música de câmara, MPB e jazz, concluir o isolamento, o teto e o palco giratório. As áreas de serviços (cinema, lojas) só serão feitas pelas empresas que irão explorá-las. Nos polêmicos banheiros de mármore de Carrara, instalados nos camarins, tudo pronto. Do suposto lustre importado de R$ 2 milhões, que chocou a cidade, não há rastro. Conforme vão sendo concluídas, as salas são fechadas, para que eventuais furtos de materiais não atrasem ainda mais a inauguração.