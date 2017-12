Uma da manhã Eu estou em cartaz com duas peças aqui em SP lá no Shopping Frei Caneca, aliás, estão todos convidados. Mas não estou aqui fazendo jabá, não, conto isso, porque depois de apresentar as duas sessões e tirar fotos no final, saio meia-noite e 50 de lá. Faminto. E, venho por meio desta, fazer um apelo aos bons restaurantes de São Paulo: não fechem!!!! À uma da manhã, só os barzinhos estão abertos, mais nada.