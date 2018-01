Uma crônica meio brega Nós começamos falando de sorvetes: eu recomendei um de pistache e ele achou que tinha gosto de antibiótico, mas tomou até o fim, e eu revelei sem pudor a minha total incapacidade de apreciar um gelado sem terminar a noite com pingos de chocolate até naquela dobrinha de dentro do braço. (Pingos esses que permaneceriam, em forma de crosta, até um encontro no dia seguinte, num episódio revelador das nossas diferenças higiênicas e na técnica de tomar sorvetes.)