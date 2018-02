Uma ciranda de afetos

Ciranda ecoa certo espírito do Cambuci e da Londres dos Beatles. Como? A autora Célia Regina Forte passou parte da infância no bairro paulistano com o nome de árvore em tupi-guarani e marcado pela presença dos italianos. Seu avô era vizinho do pintor Alfredo Volpi. Esse caldo de cultura exuberante ao ponto do exagero está na peça. Como está implicitamente uma observação de Paul McCartney no livro Um Dia na Vida dos Beatles, ensaio fotográfico de Don McCullin (Editora Cosac Naify).

Relembrando 1968, quando gravaram o célebre Álbum Branco, Paul observou que eram dias estranhos na Inglaterra e no mundo. Não por acaso, escreve ele, "foi quando surgiu o termo heavy". A palavra, significando "pesado" (seja rock ou situação existencial), fazia bastante sentido no Brasil do Ato Institucional n.º 5, protestos estudantis, primeiros indícios da luta armada enquanto uma ala jovem aderia ao chamado movimento hippie. Lena, a personagem de Ciranda, foi uma dessas doidonas de bata indiana e muito patchuli que, no embalo entre Janis Joplin, maconha e bebidas, deu à filha o nome de "Boina", homenagem ao boné de Guevara.

Quando o enredo começa, tudo são unicamente lembranças envoltas em um segredo político com uma saraivada de balas. Agora, ela é vegetariana, um tanto bêbada, indignada com filha que faz questão de ser o seu oposto, ou seja, executiva voraz da tribo dos yuppies. Mas, um dia, as coisas se complicam seriamente e as duas enfrentarão mudanças duras, porém redentoras, por assim dizer.

Com escrita ágil nos diálogos de humor inteligente, Célia Forte inventou um enredo folhetinesco com surpresa final que é o trunfo da obra. Outro achado engenhoso dá oportunidade às atrizes de trocarem os papéis na segunda parte de uma trama que, em parte, incide nos clichês e no inverossímil (uma pessoa some 15 anos, sem enviar uma fotografia, mas diz que nunca deixou de mandar dinheiro à família). Há no texto um eco dos anos do voluntarismo da década de 1960, da "paz e amor" e das anomalias político-sociais como o Comando de Caça aos Comunistas (CCC). O que resta de tudo na visão da autora é a vida sem floreios e rompantes, em que, nas suas palavras, "tudo é tão misturado, tão engraçado, tão piegas, tão colo, tão chão, tão família". Colocar isso no palco com graça e carinho exige elenco sutil e denso, e mão exata na direção. A demanda parece óbvia, mas a proliferação de bobagens como rótulo de comédia avisa que não. Recordar rósea ou lacrimosamente não chega a nada. A diferença está no substrato psicológico de quem amadurece e quando se narra o que, afinal, se passou em determinada época. Muito do que, abusiva e superficialmente, é apontado como "anos dourados" não passou de equívocos tremendos, na política e nos costumes. Até Guevara na Bolívia foi um equivoco suicida.

Filho do Brás e sempre cuidadoso com as atrizes, o diretor José Possi Neto entrou seguro na roda das lembranças que, seguramente, lhes são próximas. Construiu uma encenação emocionante para quem se lembra de Sérgio Sampaio (1947-94) cantando Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua; homenageia os que "morreram de susto, bala ou vício" (Caetano Veloso em Soy Loco por Ti América), sem esquecer a maioria, os que foram adiante sem nada de muito espetacular na biografia.

Duas intérpretes apaixonadas giram nesse caleidoscópio intimista e passional ao mesmo tempo. Tania Bondezan e Daniela Galli estabelecem um jogo de força e fragilidade e, assim, percorrem os claros-escuros do universo feminino. Elas são duas, mas são quatro: mãe, filha ou neta em fases diferentes.

Mulheres altivas, elas representam, em ritmo de quase comédia e quase drama, um tempo que passa, atuando na linha entre o excesso e a contenção. Riso, às vezes demasiados e incômodos (um pouco de silêncio, maiores pausas e olhares ajudariam o clima pretendido), mas compensados por gestos expressivos, modulados por Vivien Buckup na preparação corporal. Enfim, uma dramaturgia sincera sobre relações delicadas, rastros atrás, rasga coração, assunto de família. Meia página de história brasileira numa peça "heavy" que pede reconciliação em um espetáculo sem autopiedade e sem medo do afeto.