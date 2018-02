Uma celebração de duvidosa reputação

Nossa moderna civilização se estrutura socialmente sobre a oculta ideologia de "Salve-se quem puder!". Contudo, quem poderia salvar a si o tempo inteiro e, também, como se sustentaria o isolamento sobre uma consciência que constantemente busca relacionar-se para compartilhar suas glórias e dores? A ilusão é tamanha que os humanos modernos se sentem afortunados porque a miséria e a injustiça acontecem fora dos muros de suas casas, com os vizinhos ou ainda melhor, em países distantes. Assegurar um contrato, carreira no serviço público ou ganhar na loteria resolveria tudo, brindando recursos para erguer um muro altíssimo para isolar-se da Vida. Um dia, inevitável, a injustiça e miséria penetram o muro e o vizinho celebra, porque não é com ele.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ande no meio das circunstâncias, favoráveis e adversas, com absoluta graça, como se levitasse acima delas. Essa graça se encontra disponível, é só você elevar a mira dos pensamentos na direção do Altíssimo.

TOURO 21-4 a 20-5

A busca de prazer é sagrada, mas também é sagrada a lei universal que compensa e equilibra todas as coisas. Por isso, você deve reconhecer o lado sombrio da busca de prazer, onde se oculta a dor que vem com ele.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Pratique a honestidade, fale com sinceridade, diga sempre a verdade. Você conseguiria sustentar essas atitudes sequer pela metade de um dia? Faça a si essa pergunta, ainda que não saiba ou não queira ter a resposta.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Faça uma lista de suas responsabilidades para organizá-las de acordo com as reais prioridades. É importante fazer isso para você não se confundir nem tampouco perder o precioso tempo de hoje. Priorizar é prioridade!

LEÃO 22-7 a 22-8

Faça de hoje o dia em que de sua boca só sairão as palavras que sejam reflexo fiel dos seus mais elevados propósitos. Nada de aspectos levianos ou periféricos, apenas a essência da qual depende o ardor do seu coração.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Toda delícia que não puder ser compartilhada deve ir parar na gaveta das ilusões. Acontece que o ato de compartilhar é o verdadeiro espírito de toda delícia, sem esse, do que mais se poderia chamar essa experiência?

LIBRA 23-9 a 22-10

Coloque na balança de sua mente tudo que faz você sofrer e do outro lado tudo que deixa você feliz. Certamente encontrará desequilíbrio constante. Porém, a vida será sempre maior, a vida é a própria balança.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Proteja-se contra as flechas venenosas que são os pensamentos viciados que as pessoas lançam. Proteja-se, mas não passe a vida fazendo apenas isso, limpe sua mente para não ser você quem lança essas flechas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As coisas demoram porque precisam amadurecer mais e não porque sinalizem com isso o fracasso dos empreendimentos. É necessário ter paciência, mesmo que essa virtude não tenha vindo implantada no âmago de seu ser.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Pense firmemente em seus ideais com profunda alegria, porque dessa virtude depende a realização. Tudo que é imaginado com alegria encontra uma forma eficiente de realizar-se, facilitando as circunstâncias.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Muitas coisas deixaram de fazer sentido e com elas as pessoas vinculadas também se tornaram distantes. Porém, nada mudou do ponto de vista formal, essas situações e pessoas ainda são próximas. Esse é o problema.

PEIXES 20-2 a 20-3

Frustrar-se é incômodo, mas também pode ser motivo de reforçar a vontade de ir além das circunstâncias que dificultam a realização do que você pretende. Nunca perca a confiança em seus sonhos e ideais, nunca!