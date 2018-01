Uma caçada humana, por Spielberg

19H25 NO MGM

(Catch me if You Can). EUA, 2002. Dir. de Steven Spielberg, com Leonardo DiCaprio, Tom Hanks.

Ao longo de sua carreira, o gosto de Spielberg pelos efeitos produziu muitos mal-entendidos. Seria um simples fazedor de espetáculos. É um grande autor e este filme sobre a caçada de um policial a um farsante já antecipa a genialidade da trilogia informal sobre o 11 de Setembro (O Terminal, Guerra dos Mundos e Munique). Adestre seu olhar para fazer justiça à complexidade do que vai ver. Reprise, colorido, 141 min.

VEJA TAMBÉM

A Vila

EUA, 2004. Dir. de M. Night Shyamalan, com Adrien Brody. Mistério. Tel. Action, 14h25. Col., 109 min.