Uma biblioteca de páginas sensoriais

Agustina Bessa-Luís é uma mulher pequena, com ares de rainha Vitória, que Portugal se habituou a ler/escutar como na Grécia antiga se recorria ao oráculo de Delfos. Uma senhora com caligrafia minuciosa de menina aplicada, capaz de frases como "a melhor prova duma real amizade está em evitar os compromissos entre aqueles que se estimam" ou "o medo faz as pessoas extravagantes, mas não as faz originais".

Para homenageá-la pela passagem dos seus 90 anos, completados em outubro, a editora Babel, chancela que está publicando toda a (extensa) obra da romancista, não encomendou um bolo de anos - Agustina sofre de uma doença incapacitante e teria pouco ânimo para ocasiões desse tipo -, mas festeja-lhe a luminosidade do verbo, com a publicação de três obras até então inéditas: Breviário do Brasil, incluído na série Opera Omnia; Kafkiana, conjunto de ensaios com que se abre uma nova coleção, Contemplações, destinada aos textos breves da escritora; e o conto Cividade, dessa mesma série.

Destaco, aqui, Breviário. Lê-lo é, como sempre acontece com os livros de Agustina, como A Corte do Norte ou Vale Abraão, uma experiência sensorial, em que o sabor das palavras nos é oferecido como uma iguaria única. Ora, provem: "Não é a alegria que salva o brasileiro, mas essa força hercúlea que sobe do chão e o agarra, para que não sucumba. Uma força que é uma espécie de grandiosa tristeza hereditária, notável até quando parecem divertir-se e quando troçam. Não é a nós, europeus, que nos pode ser aberto este paraíso de que só temos uma informação histórica, contaminada pelo poder e alguma forma de fascinação. Nós todos somos demasiado débeis para este sol, esta claridade tropical, este segredo que resiste às maiores contradições".

Através deste Breviário de um país que só conheceu na velhice, Agustina conta-se também a si própria e aos seus, com o mesmo desassombro com que habitualmente narra os outros: "O meu pai foi para o Rio tinha 12 anos. Nesse tempo era a cidade de Machado de Assis, os homens usavam fatos de seda crua e frequentavam os casinos. Meu pai viveu com aparato e grandeza, tinha punhos de oiro, ratinhos de oiro pousados num brilhante. Também tinha um alfinete de gravata que era um homenzinho aleijado e a corcunda dele era outro brilhante". Ao longo das viagens que evoca neste Breviário, andou e voou do Rio de Janeiro para João Pessoa, dali para Porto Seguro e Ouro Negro, foi depois (embora não na mesma viagem) a São Paulo e, finalmente, recebeu o Prêmio Camões neste país, em 2004. Como ela própria admitiu, no discurso de aceitação, foi distinção bem adequada a uma pessoa, como ela, "criada na memória do Brasil, nascida numa terra de Portugal em que a laranja da Bahia foi moeda, como ouro e prata".

Este é um livro de viagens muito particular: avesso a modas e a verdades politicamente corretas, avança Brasil afora com a inocência duma jovem iluminada, deslumbrada (e contaminada) pela energia irradiada pelo "Novo Mundo". Não nos conta novidades porque, neste caso, a novidade é mesmo este modo de compreender de um fôlego as densas relações de Portugal e Brasil, imbuídas de paixão, desconhecimento e perplexidade: "Imediatamente amei o Brasil tanto na sua perigosidade, como na sua cultura que não é agressiva como a europeia. É um facto a sua capacidade de reação ao mundo exterior ser mais impulsiva, mas há também uma capacidade maior de reagir a si próprio e de transformar a agressão no seu contrário".

Mas a Agustina, como sempre acontece com os grandes escritores, nada de humano lhe é estranho. Em Kafkiana, reúnem-se quatro textos breves com reflexões de natureza literária sobre a situação do homem face ao mundo e a ele próprio. Como a própria admitia: "Quem, como eu, se interessou vivamente por um autor (trata-se de Franz Kafka, em que não pretendo doutorar-me, mas de que tirei a licenciatura) durante muito tempo, não pode evitar a sua sombra. Pelo que os meus artigos muitas vezes rodeiam os seus pensamentos, confiam nas suas palavras com esse abandono carinhoso que dedicamos a quem nos deu o pão do ensino".

O segundo título da coleção Contemplações, Cividade é um conto escrito em 1951, que recebeu no mesmo ano o primeiro prêmio de ficção dos Jogos Florais do Minho, aos quais a autora concorreu com o nome do marido, Alberto de Oliveira Luís. Nele, Agustina evoca as férias de verão da sua meninice, numa quinta da Póvoa de Varzim.

Na sua casa nobre, da Rua do Gólgota, no Porto, ela parece já pairar acima das novidades editoriais que lhe dizem respeito, mas, para nosso benefício, a sua obra literária continua a jorrar impetuosa e livre. Festejá-la é festejar, em alguma medida, a vitalidade da língua portuguesa.

* É PROFESSORA DE HISTÓRIA NA UNIVERSIDADE DE LISBOA, REDATORA DO JORNAL DE LETRAS, ARTES, IDEIAS, AUTORA DOS ROMANCES ESCOLA DE VÁLIDOS (TEOREMA), O AR QUE RESPIRAS (PORTO EDITORA)