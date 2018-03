Uma bela chance para se resgatar grandes filmes É tempo de homenagens para Nelson Pereira dos Santos - na Flip, no Itaú Cultural, no Rio, com um ciclo chamado Simplesmente Nelson, resgatando filmes pouco conhecidos do grande diretor. Em São Paulo, o Itaú Cultural promove outra programação com filmes que não os do Rio (alguns, pelo menos). São 13, escolhidos pelo diretor e, entre eles, estão obras icônicas do cinema brasileiro, como as adaptações de Graciliano Ramos - Vidas Secas e Memórias do Cárcere.