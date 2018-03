Uma banda inteira num violão

Quem não se lembra da paradinha-batidão da Viradouro, que levou o funk para a Marquês de Sapucaí em 1997? Pois o músico maranhense Roberto Ricci, de 41 anos, tira esse mesmo som só com as cordas de seu violão. E também reproduz os cinco sotaques do bumba-meu-boi maranhense, o tambor de crioula, a batucada do Olodum e muita música popular brasileira. Definitivamente, um homem-banda. Deficiente visual desde seu primeiro ano de vida (em razão de um erro médico que levou à atrofia do nervo óptico), Ricci sempre esteve muito ligado à música: era encontrar uma latinha no chão para sair batucando. Aos 7 anos, ganhou uma guitarrinha de plástico e arrancou quase todas as cordas dela - restou apenas uma e com ela tirou Brasileirinho, ''''só de ouvido''''. ''''Nunca fui à escola, nunca tive aula de música.'''' É autodidata e se considera mais um percussionista do que um violonista. ''''Toco tudo ao contrário. Não faço pestana, uso o polegar para tocar os bordões'''', explica. Já chegou a tocar com Alcione, Yamandú Costa e nos programas do Jô Soares e do Faustão, há cerca de nove anos. Era o ''''auge'''' do palhaço Tiririca, àquela época. ''''No Faustão, ele pegou o meu violão e ficou fazendo gracinhas, mal apresentei o meu trabalho'''', relembra. Em São Luís, Ricci já é bastante conhecido, mas acredita que agora chegou a hora de se fazer notar nacionalmente. ''''Nunca tive apoio. Sou polêmico e não me vendo para grupos políticos. Tudo o que consegui foi sozinho.'''' Difícil é acreditar em toda essa sonoridade só ouvindo o CD. Por mais contraditório que isso possa parecer, exige-se ver para crer. Para contatá-lo: (98) 3231-2759.