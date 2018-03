Uma antítese de Rihanna

É curioso que Justin Bieber faça o contraponto a Katy Perry, Rihanna e Lady Gaga. Enquanto as moças transbordam de sensualidade, Bieber é penteado e inofensivo, dono de canções que pregam fidelidade e amor eterno, um menino dos sonhos de filhas, um genro ideal de seus pais.

O cantor teve até um extensamente fotografado romance com a cantora teen Selena Gomez no Havaí, jogada de marketing, suspeita-se, para deixar o menino mais apimentado.

No palco, seus movimentos são tão sugestivos quanto os de um coroinha: Bieber rebola, mas o faz de modo desajeitado, sem tesão, o que o torna mais natural, portanto mais charmoso. No disco, sua voz é morna e não exprime um quinto da emoção com que é recebida pelas legiões de Beliebers, (nome de seus fãs, uma mistura de Bieber com believer, 'crente' em inglês).

De parar o trânsito. Mesmo assim, Justin e seu bom-mocismo teen devem parar o trânsito de São Paulo neste fim de semana, quando se apresentam, sábado e domingo, no Estádio do Morumbi. Bieber já causou no Rio de Janeiro, quando reclamou do assédio ao desembarcar no Galeão.

Disse também, em show, no Engenhão, que as brasileiras eram suas favoritas, causando uma onda de inveja entre fãs de outras nacionalidades que virou trending topic no Twitter.

São indicadores de uma popularidade inseparável da internet. Além das tuitadas, os 600 milhões de hits do seu videoclipe Baby retratam sua expressividade, o trunfo de uma trama pop que deve ter surpreendido até os seus criadores.