Um Vermeer no Masp Uma das obras-primas do Rijksmuseum de Amsterdã, Mulher de Azul Lendo Uma Carta (detalhe), pintada por Johannes Vermeer entre 1663 e 1665, será exibida em São Paulo. A mostra é oportunidade única de se apreciar o trabalho do grande mestre holandês, que teria pintado apenas 36 telas em vida. Até fevereiro, enfim, a luminosidade e o azul de Vermeer podem ser conferidos nesta obra, restaurada recentemente. / CAMILA MOLINA