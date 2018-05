Um velho pirata dos mixes perdido em outros mares Para Tricky, a tentativa de ampliar seus horizontes pode ter parecido a coisa certa a se fazer nos anos que sucederam o grande apogeu do segmento trip hop, gênero do qual foi um dos principais expoentes na década de 1990. Mas na prática, isto simbolizou um perigo e fez com que suas produções ficassem por demais aguadas. Neste novo álbum, Mixed Race, o resultado é uma mistureba sonora na qual congregam o pop, o jazz, o blues e o hip hop, todos juntados de forma um tanto quanto óbvia, sem critério estético algum. Lembra música de propaganda, algo melhor, mas não tão distante do world pop eletrônico do cultuado Moby. Os momentos que esquentam este álbum outrora morno são aqueles em que Tricky busca disciplina e restringe sua paleta de timbres a sons que aparecem firmemente calcados no dub e no hip hop, como em Really Real, que tem ares de Massive Attack. Talvez não fosse tão ruim e irrelevante a ideia de se voltar aos anos 90.