Um trio de regras

Com Os 3, Nando Olival faz sua reflexão sobre a juventude e, também, sobre privacidade, intimidade e os reality shows. O filme, primeira incursão solo do cineasta (codirigiu Domésticas, com Fernando Meirelles) é ágil, bonito, bem articulado e impressionou de maneira positiva a plateia de Paulínia.

A primeira sequência é muito divertida e já mostra do que fala o filme: numa balada, três personagens fazem fila na porta do único banheiro da casa: dois rapazes e uma garota. Resolvem entrar juntos e, dessa disposição a partilhar um banheiro nasce a amizade da trinca, que se torna inseparável e passa a morar junta num apartamento que muito lembra um loft nova-iorquino.

A pegada pode lembrar filmes como Jules et Jim, de François Truffaut, ou Os Sonhadores, de Bernardo Bertolucci, mas o fato é que Os 3 não parece ter disposição para ir muito fundo na questão do ménage. Daí porque a personagem Camila (Juliana Schalch) diz a Casé (Victor Mendes) e Rafael (Gabriel Godoy) que deveria existir uma regra básica: não haver entre eles. Quer dizer, nenhuma ligação amorosa que pudesse interferir na amizade.

Quando, na segunda parte do filme, a ideia do reality show associado à venda de produtos for posta em prática, mesmo essa regra poderá eventualmente ser quebrada. Essa é a parte mais interessante do jogo, na qual se discutem os limites entre realidade e ficção. Entre atuação no real e interpretação - temas brilhantemente debatidos em Cópia Fiel, de Abbas Kiarostami, para citar um exemplo recente.

No entanto, mesmo nessa discussão, Os 3 se revela tímido e não ousa forçar os limites que o levariam além do libertarismo de fachada que esconde um conservadorismo de fundo. Nada que provoque qualquer ruptura na atual moral média do cinema brasileiro. Dito isso, Os 3 é um filme muito bem feito, ágil (montagem de Daniel Rezende, um craque) e pode funcionar bem no circuito comercial, com obra alternativa. Um, digamos, cinema indie à brasileira.

Curtas. O atual panorama de curtas-metragens dessa safra de Paulínia não parecia muito alentador. Muito bom-mocismo, algum chique fashion e estética ginasiana, ainda que de boa formatação técnica, dominavam o ambiente. Duas exceções, até agora: Tela, de Carlos Nader, e Qual Queijo Você Quer, de Cíntia Domit Bittar.

Em Tela, Carlos Nader relembra o tempo em que os exibidores, pressionados pela legislação, eram obrigados a programar um curta antes da exibição dos longas. Para sabotar a lei, produziam eles próprios filmes horrorosos, que revoltavam o público. Num deles era visto um único plano, de uma plateia parada, pessoas imóveis sentadas nas poltronas de um cinema, olhando para a câmera. Uma espécie de Andy Warhol tupiniquim e oportunista. Nader brinca com a ideia e transforma o imobilismo num sutil jogo de espelhos entre tela e público.

Qual Queijo Você Quer? trabalha em registro mais simples, embora mais intenso. Mostra uma DR (discussão de relação) na terceira idade, magnificamente interpretada pelo casal de atores Henrique César e Amélia Bittencourt. Afonso pede que a esposa lhe compre um queijo e o simples fato desencadeia em Margarete uma crise de raiva, pela frustração da vida passada, que está terminando sem que os principais sonhos tenham sido realizados. Mas o que são os sonhos humanos, o que é uma vida, quais são os grandes projetos pessoais sem os quais não podemos dizer que vivemos por alguma coisa?

EM AÇÃO

Mãe coragem

Quem está na cidade é a atriz Sandra Corveloni, Palma de Ouro em Cannes por sua interpretação em Linha de Passe, de Walter Salles, na qual faz uma mãe lutadora para manter os filhos em situação difícil. "Agora só me chamam para interpretar mães", queixou-se ao Estado, com o bom humor de sempre. "Acho que femme fatale eu só vou ser a na próxima encadernação",

brincou ela.

Jogatina

Cauã Reymond, que faz o filho estroina em Meu País, de André Ristum, evitou as perguntas mais complicadas na coletiva de imprensa. Mas respondeu que a melhor parte na preparação para o papel de jogador compulsivo foi ter frequentado os cassinos clandestinos na noite paulistana. "Vi muitos políticos por lá", disse, morrendo de rir.

Anabolizante

Depois do encerramento do Paulínia Fest, o festival de música que acompanhou os primeiros três dias do festival de cinema, a muvuca em torno do Theatro Municipal diminuiu consideravelmente. Parece que a música funcionou como anabolizante de público para o cinema.