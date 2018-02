Um tributo às livrarias cariocas

MARIA FERNANDA RODRIGUES

TRADUÇÃO 1

Mais um carimbo no passaporte

K., romance de Bernardo Kucinski que retrata o País durante a ditadura militar, teve os direitos comprados pela alemã Transit Buchverlag GmbH, que deve lançá-lo na Feira de Frankfurt, em 2013. Sarita Brandt, que já verteu para o alemão Clarice Lispector e José Saramago, é a tradutora. Em fevereiro, ele será editado em Londres e provavelmente na Espanha. K. é finalista do Portugal Telecom, que anuncia seus vencedores dia 26.

TRADUÇÃO 2

Com a grife de Galeano

Dos 14 contos de Bangladesh, Tal Vez, livro que Eric Nepomuceno lança esta semana no México, seis foram traduzidos pelo uruguaio Eduardo Galeano. A edição é da Almadía.

EVENTO

No rastro de Frankfurt

Autores da Record que forem escalados para a Feira de Frankfurt 2013 devem ter o roteiro de viagem esticado. Guiomar de Grammont, que hoje cuida de literatura brasileira no grupo, já ajudou a organizar o Letras em Lisboa (2008 e 2009), na Casa Fernando Pessoa, e o Salão do Livro Latino-americano de Paris (2009) e espera novas edições dos encontros para o ano que vem.

COLEÇÃO

A cidade como personagem

Para reunir romances ambientados em Curitiba, a Arte e Letra, ela também situada na capital paranaense, lança, no primeiro semestre, os primeiros títulos da coleção Osório. Thiago Tizzot, Luiz Felipe Leprevost e Irinêo Baptista Netto toparam escrever sobre a cidade.

ROMANCE

Dostoiévski antes do Natal

A 34 lança mais dois títulos do russo Fiodor Dostoiévski no Brasil, no encerramento do Encontros de Literatura Russa, que vai de 7 de novembro a 5 de dezembro no Centro Cultura Maria Antonia. São eles: A Aldeia de Stepántchikovo e Seus Habitantes, traduzido por Lucas Simone, e Dois Sonhos: O Sonho do Titio e Sonhos de Petersburgo em Verso e Prosa, por Paulo Bezerra, o mais recente premiado com a medalha Puchkin, do governo russo, por seus serviços prestados para a divulgação da cultura do País.

CURSO

Os meandros do mercado

Entre os cursos que a recém-inaugurada Babilônia Cultural programa para 2013 está o Gestão, Produção e Empreendedorismo no Mercado Editorial, com uma das fundadoras da agência, Michelle Strzoda. Será nos dias 21, 23, 28 e 30 de janeiro à noite, na Livraria da Travessa do Barra Shopping, no Rio. Na programação, há também encontros com autores como Raphael Draccon e Carolina Munhóz (no dia 12/1) e a musa teen Thalita Rebouças (no dia 17/1).

CONTO

Volta às histórias curtas

Aos 86 anos e com um saldo de 16 milhões de livros vendidos, Zibia Gasparetto lança ainda este ano a coletânea Contos do Dia a Dia, com textos escritos ao longo de sua vida e inéditos em livro. É seu terceiro título do gênero. No ano que vem, a autora comemora 55 anos de carreira - nesse tempo todo, publicou mais de 40 obras.