Um talento extraordinário "Sou louco por Dona Ivone Lara. Os Cinco Bailes foi o samba do Império quando vi escola de samba pela primeira vez. Acreditar é um dos meus sambas preferidos desde sempre. E Sonho Meu, que deu a Bethânia e Gal a chance de chegar ao sublime, me aproximou ainda mais dela. Quando ela escreveu Alguém me Avisou para nós baianos cantarmos, oficializou-se o pacto profundo, sentido por ambas as partes, entre seu samba com ar de ainda chegando da Bahia com as tias, e os baianos ecléticos da então nova geração. Gravar com essa grande mulher (um talento musical extraordinário) um novo samba falando na festa do Bonfim é sagração. Tenho a honra de ser parceiro de Dona Ivone: compusemos Força da Imaginação, a pedido de Beth Carvalho, nos anos 80. Mas gravar de novo com ela ao lado de Bethânia é a glória."