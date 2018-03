Um Taj Mahal flutuante abre festival em Londres

Os londrinenses inauguraram nesta terça, 17, um festival de cultura indiano de três meses de duração com o gigantesco símbolo de amor da antiga colônia, o Taj Mahal. Uma réplica do Taj Mahal navegou diante da Torre de Londres, o Parlamento, e outras das principais atrações turísticas na orla do rio Tâmisa na inauguração do festival Índia Agora, que envolve comida, moda, arte e cinema. O festival, que tem por objetivo fortalecer os já consideráveis laços existentes entre Londres e Nova Délhi, terá mais de 1,5 mil eventos abordando todos os aspectos da cultura indiana. "Todo o festival trata do amor", disse o diretor de Bollywood Bijon Das Gupta, que criou a réplica do Taj Mahal juntamente com o artista indiano Suchi Chidambaram. "O festival pretende ser um símbolo de como as pessoas podem conviver", acrescentou. Entre os pontos altos do evento estão a estréia do próximo filme Chak de India, da grande estrela de Bollywood, Shah Rukh Khan, em 9 de agosto, e a obra do artista indiano Manish Arora, Moda em Movimento, no Museu Victoria e Albert, em 7 de setembro. "A Índia é o país com maior diversidade cultural do mundo e Londres a cidade com maior diversidade cultural do mundo e estamos celebrando ambas as coisas", disse Mark Prescott, diretor de campanhas culturais da Prefeitura de Londres.