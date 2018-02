''Um roteiro que jamais envelhece''

O filme conta a história de Carlos, típico cidadão de classe média, trabalhador da incipiente indústria automobilística paulistana dos anos 1960. Impulsionado pela efervescência industrial, Carlos associa-se ao inescrupuloso empresário de autopeças Arturo, imergindo, assim, em um processo de inserção completa na lógica mercantil e de consequente enlouquecimento.

Reconhece-se, desde o início, tanto na temática quanto na forma, uma tentativa de Person - responsável também pelo roteiro - de afrontar os paradigmas do cinema americano hegemônico. Para tal, o cineasta vale-se da herança dos movimentos cinematográficos europeus do pós-guerra: o neorrealismo italiano - do qual pegou emprestado o ensejo documental e o protagonismo da cidade (Roma, Cidade Aberta) - e a Nouvelle Vague - leia-se O Acossado, de Jean-Luc Godard -, cuja influência é explícita na transgressão da relação tempo-espaço da narrativa.

A lógica do capital, cuja imersão na sociedade se intensifica na mesma proporção em que a indústria se expande, contamina os cidadãos da cidade-empresa, tornando-os mercadorias. O ritmo da vida de Carlos é industrial: em tempos neofílicos, da obsolescência como regra, as relações amorosas tornam-se fugazes; ao protagonista, resta o eterno recomeçar, no ritmo de uma esteira cíclica de indústria - não à toa, o começo do filme é também o seu final.

A estrutura do roteiro apresenta a rara combinação, restrita ao grupo de filmes que jamais envelhecem, de pleno diálogo entre temática e forma. Consciente das discussões sociológicas da época e do papel do cinema como agente de resistência, o roteiro de São Paulo S/A é a minha escolha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*Felipe Arrojo Poroger é o vencedor do Concurso Cultural do Caderno 2, que, em parceria com o evento, leva um leitor ao jurí do Festival de Cinema de Gramado. Leia reportagem completa.