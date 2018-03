Um roteiro impecável A estreia do show Chico em Belo Horizonte foi um grande acontecimento, com jovens fãs distribuindo folhetos com letras de clássicos do compositor para esquentar a plateia antes do show e tudo. Há uma grande diferença entre o público de teatro (lá foi no Palácio das Artes) e o de uma casa de shows com mesas onde se consome bebidas. Obviamente o comportamento muda de acordo com o ambiente e isso interfere no rendimento do show. "No teatro a concentração é maior, é natural que as pessoas em mesas, bebendo, conversem mais. Sem a menor dúvida o teatro é melhor. A música prefere a concentração", diz Ramos.