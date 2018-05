Um retrato duro da ilha de Cuba

FORTALEZA

Passagem para o Paraíso, de Gerardo Chijona, é bastante ousado para os atuais padrões cubanos, em especial pelo ângulo da temática. O filme, o primeiro estrangeiro em concurso no 21.º Cine Ceará, conta uma história que mescla problemas de juventude, aids e assédio sexual no interior da família. Muita coisa, mesmo levando em conta que, no final, apareçam algumas concessões.

No entanto, Chijona, realizador nascido em 1949, faz, neste seu quarto longa-metragem, um exercício interessante de imersão em problemas da ilha, poucas vezes tocados. A personagem principal é a adolescente Eunice (Miriel Cejas), que foge de casa após sofrer assédio sexual do pai. Na estrada, encontra um grupo de jovens tão perdidos quanto ela. Entre eles, Alejandro (Héctor Medina), que assalta uma farmácia em busca de drogas e mantém uma relação de desespero com a vida. Em meio ao caos, os jovens julgam ter encontrado uma solução para seus problemas - o tal bilhete para o paraíso de que fala o título, de maneira irônica.

O entorno do filme mostra-se tão expressivo quanto os personagens. Cuba vive, no início dos anos 1990, o chamado "período especial", de extrema carência. Com a dissolução do campo socialista, o país perde o apoio da União Soviética e tem de sobreviver à própria custa, sem subvenções vindas de fora. Enfrenta anos de crise e a população vive de maneira precária. Isso tudo se sabe. O que se vê menos é a maneira como essa crise atinge a população jovem. Isto é, aqueles para os quais a revolução é apenas uma palavra, um fato histórico longínquo, aprendido na escola. "Talvez por ser tão realista o filme tenha feito tanto sucesso em Cuba", disse Héctor Medina, presente em Fortaleza. Passagem para o Paraíso foi lançado em 330 salas em Cuba, em todas as províncias, em 35 mm e em digital.

Esse retrato de país é bastante contundente, com as casas caindo aos pedaços, carros antigos e ruas malcuidadas. É uma espécie de road movie do desespero que passa por Matanzas, Santa Clara rumo à capital. Os elementos do folclore cubano - como sua música magnífica e a proverbial alegria de viver em meio à carência - estão ausentes. Os jovens curtem o rock pesado e dark, e não a música solar do Buena Vista Social Club. O humor é péssimo. A ponto mesmo de sugerir uma espécie de suicídio como única saída viável para o que não parece ter solução. Nesse quadro, parece que certo alívio no final era mesmo inevitável. Mas o que Chijona diz ao longo de todo o filme é bastante eloquente, embora seja conservador do ponto de vista estético. Daí Passagem para o Paraíso ter sido muito bem recebido no Sundance Festival. E também no Cine Ceará.

LONGAS E CURTAS

Aposentadoria?

O produtor Luiz Carlos Barreto, de 83 anos, havia prometido se aposentar depois de Lula, o Filho do Brasil. Agora anunciou aqui em Fortaleza que tem sete novos projetos em andamento. Em sua defesa, ele diz que é "apenas consultor dos projetos".

Volta por cima

Um desses projetos é uma cinebiografia romanceada do pianista João Carlos Martins, que perdeu os movimentos das mãos em acidente e nunca se rendeu à fatalidade. Continua a reger até hoje.

Dívidas pagas

Renato Falcão, na cidade para um seminário, disse que conseguiu pagar as dívidas do seu longa Festa de Margarete com o trabalho como fotógrafo em Rio e A Era do Gelo 4 (em finalização), ambos de Carlos Saldanha.