Um resgate da vida de Lilian Lemmertz Ocorrida em meio à Copa do Mundo de 1986, a morte da atriz Lilian Lemmertz, vítima de um enfarte, não alcançou na época a repercussão que uma estrela do seu porte mereceria, na opinião do biógrafo Cleodon Coelho. "A euforia da Copa, sabe como é... Acho que a morte dela ficou meio ofuscada por toda a festa que toma conta do País", observa ele, que lança hoje, no Museu da Imagem e do Som (MIS) Lilian Lemmertz - Sem Rede de Proteção, da Coleção Aplauso (Imprensa Oficial, 292 págs., R$ 30).