Um renascer feito de detalhes

Mil metros quadrados de carpetes e passadeiras; 14.262 pedaços de vidro restaurados, assim como 2.500 maçanetas e ferragens e 1.410 poltronas; cem funcionários em tempo integral; três anos de obras; orçamento total de quase R$ 26 milhões. A reforma do Teatro Municipal está envolta em uma profusão de números. Eles impressionam, mas contam apenas parte da história. Entre o resgate de antigos elementos do projeto, novas decorações e ajustes técnicos, a reforma tem como objetivo transformar o esquema de produção do teatro.

Há muitos detalhes que vão surpreender os espectadores e visitantes (veja arte ao lado). O mais evidente talvez seja a volta do vermelho nas tapeçarias do teatro que, desde a reforma dos anos 80, era dominado pela cor verde. No bar, nova decoração, assinada pelos irmãos Campana. Nas paredes, duas mudanças fundamentais - a volta da cor original, que emula o mármore; e a descoberta, debaixo de camadas de tinta, de desenhos da época da inauguração, em 1911. Há novidades também para os ouvidos, e não apenas o tratamento acústico - o famoso ranger do piso de madeira da sala foi diminuído em 80%.

Mas há também mudanças essenciais, pouco evidentes, no que diz respeito à parte técnica. "A reforma do teatro era fundamental, não podia ser mais adiada", disse o secretário Municipal de Cultura Carlos Augusto Calil, em entrevista ao Estado no começo do ano. E não se tratava apenas da preservação do patrimônio. "A parte cenotécnica estava obsoleta, impedia, por exemplo, que óperas e outras grandes produções pudessem ser apresentadas, dividindo o palco. Quem faz obra sabe que vai arrumar encrenca. No caso do Municipal, sofremos pela falta de sincronicidade entre o restauro do prédio e a reforma do palco, por conta de questões ligadas à licitação. Mas isso precisava ser feito. Não havia como pensar num futuro artístico para o Municipal sem a modernização."

Antes de ser fechado, ainda sob a direção artística do maestro Jamil Maluf, o Municipal chegou ao seu limite, produzindo nove títulos de ópera por ano, fruto de investimentos estruturais, como a Central Técnica de Produção, e iniciativas como parcerias com outros teatros e a utilização do elenco de cantores da própria casa. A proposta era aumentar esse número, com até dois títulos ao mês. Para isso, no entanto, todo o sistema de varas (que armazenam cenários) e de iluminação precisaria ser refeito, o que aconteceu agora.

A temporada para 2011 mantém o ritmo anterior à reforma, com uma ópera por mês a partir de agosto, além dos concertos - segundo o secretário, há a necessidade, por parte dos técnicos do teatro, de se adaptar aos novos procedimentos. A expectativa assim, é de que a partir dos próximos anos a programação do Municipal se torne mais variada, com a otimização do espaço. Nesse sentido, leva-se em consideração também o projeto da Estação das Artes, complexo cultural a ser construído nas imediações do Municipal. Ele vai abrigar, além de espaço para aulas, bibliotecas e recitais menores, salas de ensaio para as orquestras, corais e corpos de dança, liberando o palco do Municipal para realização de apresentações. Em outras palavras, enquanto um espetáculo estiver em cartaz, outro poderá ser ensaiado simultaneamente. Ainda no papel, há também projeto de construção de um estacionamento em esquinas das Ruas 24 de Maio e Conselheiro Chrispiniano.

CONCERTO DE REABERTURA

Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/nº, telefone 3397-0327. Dom., às 17 horas. Ingressos esgotados