Um raro virtuosismo em Ouroboro, de Luis Garay Finalmente, Luis Garay aporta em São Paulo. Em 2009, ele já havia apresentado Manieres, um solo impecável com Florencia Vecino, em Belo Horizonte, no Fórum Internacional de Dança-FID, e no Rio de Janeiro, no Festival Panorama. Na semana retrasada, no Sesc Belenzinho, além da passada, mostrou também outra coreografia, Ouroboro, obra ainda inédita no Brasil, criada para quatro bailarinos mais que excelentes.