Um raro Kazan, intenso e forte Toda a homenagem a Elia Kazan, que traz a São Paulo a viúva do grande diretor, deve estar na mira do frequentador da Mostra, mas um programa se impõe (e já passa hoje). Como autor, Kazan foi sempre um analista das paixões humanas que se recusam a ser reprimidas. É o tema de Terra do Sonho Distante. O filme de 1962 chama-se America, America, no original. Os críticos dizem que forma uma trilogia com Vidas Amargas (East of Eden) e Rio Violento. Kazan volta-se para a história de seus antepassados. Nascido em Constantinopla, de ascendência grega, ele reconstitui a experiência de um tio, Stavros. Para fugir da miséria, Stavros sonha 'fazer' a América. O filme é a história de seu deslocamento. Stavros vive em movimento, no tempo e no espaço. Prostitui-se, vira gigolô, vendendo o corpo para mulheres mais velhas. Mas ele acredita na remissão. A América lavará seus pecados.