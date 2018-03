Um projeto estético e de fundo social

No catálogo da Mostra, o verbete sobre a diretora Daniela Broitman informa que ela criou o VideoForum Filmes, um projeto audiovisual de cunho social. A informação é reforçada pelo currículo - Daniela co-dirigiu A Voz da Ponta, a Favela Vai ao Fórum Mundial Social. Vieram depois Meu Brasil, exibido na 31ª Mostra, e agora Marcelo Yuka no Caminho das Setas, atração da 35ª. O filme sobre o baterista e compositor, líder do Rappa, ganhou o prêmio de montagem no Festival do Rio.

Havia concorrentes de peso, como o documentário sobre Carlos Marighella, de Isa Grinspum Ferraz (também na Mostra). Isa conseguiu reunir centenas de horas de material, o que obrigou a montadora Vânia Debs a um radical trabalho de síntese. Com Vânia, a diretora não apenas concentrou, mas achou um interessante viés para contar sua história. O guerrilheiro frio era seu tio Carlos. Ela guardava dele uma lembrança calorosa que ninguém tinha. É esse outro Marighella que o filme mostra, num acerto de contas da diretora com o próprio passado.

A riqueza desses documentários, e não apenas do de Marighella, está em revelar personagens sobre os quais você até pode pensar quer sabe tudo, mas, na verdade, sabe pouco, ou nada. Todo mundo ligado em música, ou no Rappa, sabe que, em novembro de 2000, Marcelo Yuka levou nove tiros numa tentativas de assalto, no Rio. O artista que fez da sua música uma ferramenta para denunciar a (in)justiça social brasileira virou uma vítima da violência urbana. Daniela Broitman acompanhou Marcelo Yuka com sua câmera nos últimos anos. Filmando seu cotidiano, ela tenta apreender a sua totalidade, como homem, artista e ativista. A própria Daniela não poupa elogios à montadora Jordana Berg, colaboradora de Eduardo Coutinho. Ela destaca o que talvez não seja tão evidente - o trabalho de montagem do filme é muito elaborado, sofisticado mesmo.

Logo no começo, Marcelo é flagrado numa maca, a caminho do hospital. Com ele, o vocalista Falcão, que anuncia que o próximo CD sairá de qualquer maneira, nem que seja no hospital. Mas a banda se separou. O episódio, que permanecia inexplicado, se esclarece. Foi uma disputa de dinheiro que rachou o Rappa. Não apenas isso - os antigos parceiros acusam Yuka de se haver deixado manipular pelos movimentos sociais aos quais se associou. Ele retruca acusando a banda de ser uma grande farsa ideológica.

Daniela e Jordana propõem uma espécie de viagem do espectador pela vida de Marcelo Yuka. O filme o mostra antes da tragédia e imediatamente depois, quando Yuka, em depressão, diz que sua vida acabou. A ideia é mostrar que não, documentando a reconstrução do homem e a reafirmação do artista que se apresentou no Rock in Rio, em setembro.

Até por seu cinema de cunho social, sem por isso prescindir da elaboração estética, Daniela Broitman tem tudo a ver com Marcelo Yuka. Afinal, ele usa a música para um trabalho de mobilização social. Da união de ambos nasce um filme que não pode ficar circunscrito a festivais e mostras. Marcelo Yuka no Caminho das Setas está pedindo para chegar ao circuito exibidor.