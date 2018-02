Um vírus letal e extremamente perigoso foi solto na civilização, é ameaçador e propaga terror entre os que comandam instituições públicas e corporações privadas, hoje em dia sendo muito difícil distinguir onde começa uma e termina a outra. Esse vírus adquiriu a forma de seres humanos honestos que trilham com firmeza o caminho da retidão. Eles e elas irradiam influência e transitam por aí provocando receio, são perigosos e apesar de todo o esforço para contrariá-los, feito calúnias, insídia e perfídia, parecem movidos por uma força maior. Eles e elas fazem poucos amigos porque não são populares, mas suas palavras e gestos desintegram no ar os projetos iníquos. É um vírus que parece um ser humano, mas que não poderia ser confundido com o ser humano normal, é algo um pouco mais que humano.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A energia sexual precisa ser administrada com sabedoria, pois é tênue a linha que divide o necessário relaxamento do excesso que corromperia a intenção original. Divirta-se e relaxe, mas observe as limitações também.

TOURO 21-4 a 20-5

Os truques e estratégias que deram tão certo outrora não mais garantem que você continue superando as adversidades. Chegou o momento de rever suas estratégias e inventar novas, pois tudo é diferente, nada é repetição.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O medo em relação às adversidades será cortado pela raiz quando você se tornar independente das circunstâncias externas e confiar mais em seu taco. A força está no interior, só ela abre passagem pela vida afora.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sustente uma boa comunicação, evitando quaisquer temas que promovam queixas e lamentos, pois essa via de expressão consome tempo demais e não produz nenhuma solução. Sustente a boa comunicação que promova entusiasmo.

LEÃO 22-7 a 22-8

O exercício corporal precisa ser dosado para atingir a marca do equilíbrio. O excesso de exercício resultará em excitação desproporcional e perturbará o cotidiano tanto quanto a falta total de exercício.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Um ato de amor é a coisa mais atrevida que poderia alguém fazer entre o Céu e a Terra. O ato de amor contraria a onda da civilização, que dissemina o medo para que cada pessoa pense apenas em si mesma.

LIBRA 23-9 a 22-10

É fundamental que seu trabalho seja devidamente recompensado, pois as promessas não servirão para pagar as contas. o dinheiro deve ser distribuído de acordo com a competência manifesta através do trabalho concluído.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Será necessário tomar a corajosa atitude de não se importar em perder tudo que até agora era motivo de luta e esforço. Perder o medo de tudo seria, no caso atual, a virada e o começo do processo de ganhar.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É impossível isolar-se das necessidades do mundo, elas podem não ser suas de forma direta, mas tenha certeza que um dia baterão na sua porta e penetrarão na sala de sua casa tornando-se suas diretamente.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Sua força não está nas circunstâncias, pois essas flutuarão eternamente entre o favorecimento e a adversidade. Sua força reside no centro do seu coração, na alma subjetiva que fornece a vida de sua vida.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Rir e sentir-se leve não acontece necessariamente como resultado de obter maiores recursos materiais, como normalmente seria pensado. Rir e sentir-se leve é uma situação em si mesma que ocorre espontaneamente.

PEIXES 20-2 a 20-3

Faça contato social, elogie o avanço que as pessoas ao seu redor fazem com a mesma ou maior intensidade que em outros tempos você as teria criticado. O contato social será fundamental para o seu próprio progresso.