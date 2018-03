UM PASSEIO SONORO A BORDO DO SIGNUM

O quarteto formado em 1994 por Kerstin Dill e Annette Walther (violinos), Xandi van Dijk (viola) e Thomas Schmitz (violoncelo) acaba de lançar o CD Quartettsätze (selo Capriccio), ou movimentos de quarteto. É um passeio fascinante por obras em um movimento ou fragmentos de quartetos inacabados. O gênero foi usado pelos compositores ao longo do tempo como laboratório de experimentação. Por isso há resultados surpreendentes e injustamente esquecidos.

O Signum não escapa da inclusão de duas peças que frequentam toda gravação de quartettsätze: Crisantemi de Puccini e Serenata Italiana de Hugo Wolf. Você pode até se encantar com a exímia leitura que eles fazem destas peças, mas é melhor concentrar-se nas demais, que ocupam 52 dos 64 minutos do CD.

As duas mais inesperadas são assinadas por Carl Orff (1895- 1982) e Anton Webern (1883- 1945). O primeiro assina um Quartettsatz. Orff viveu 86 anos e ficou voluntariamente marcado por sua adesão ao nazismo e as cantatas cênicas adoradas pelo Terceiro Reich que até hoje nenhuma multidão rejeita (Carmina Burana, não por acaso, é de 1937). Quem não se lembra delas, até em comerciais de TV? O pior, pessoalmente, foi ter usado um resistente morto ao nazismo como ferramenta de absolvição no pós-guerra.

Pois antes de tudo isso, Orff, ainda jovem estudante, em 1914, aos 19 anos, ensaiava a escrita camerística com um movimento de quarteto que a certa altura faz um tributo a Debussy, um de seus ídolos de juventude. É sua última obra convencional, antes de assumir a postura que o tornou famoso, para bem e para o mal.

A outra surpresa, também devaneio juvenil, é Langsamer Satz, ou movimento lento, de Anton Webern, o mais radical dos compositores da segunda escola de Viena, do início do século 20. Ele tinha 22 anos em 1905. E passou cinco dias idílicos com sua amada Guilhermina Mörtl. No seu diário, escreveu: "Passeamos pelas florestas, como num conto de fadas. o eco da sinfonia da floresta... passeamos ao luar pelo campo florido... o que aquela noite me concedeu irá me emocionar por longo tempo". Esqueça o vanguardista atonal. Quem canta aqui é o Webern romântico.

É interessante a sequência de movimentos de quarteto, juntando o Quarteto n.º 9, em um só movimento, do contemporâneo Wolfgang Rihm, de 1993, com o célebre de Schubert, de 1820. O alemão Rihm, de 59 anos, um dos mais talentosos criadores atuais e menos tocado por aqui do que merece, tem desmedida paixão por Schubert. Seu encorpado Quartettsatz de mais de 20 minutos emula o ambiente camerístico de Schubert, com suas mudanças bruscas de tempo e frases assimétricas. Caminhos que Schubert tateou em 1820, depois de ter escrito uma dezena de quartetos convencionais. Ficou a meio caminho, e por isso deixou-a inacabada. Mas, nos oito anos seguintes que lhe restavam de vida, compôs os formidáveis últimos quartetos, obras-primas do gênero.

O Signum Quartet acentua os contrastes, os temas esticados e a escrita nervosa de Schubert. E estabelece inesperados pontos de contato com a obra de Rihm, que está anos-luz de mera clonagem do vienense, mas exibe um certo halo ou aura schubertiana, enquadrados em técnicas expandidas e linguagens contemporâneas.

É bem-vinda, também, a inclusão de uma deliciosa vinheta do norte-americano Charles Ives (1874-1954) - um pioneiro da música do século 20. / J.M.C.