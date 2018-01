Um paraíso para todos os cães

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1958. Direção de Victor Lima, com Costinha, Palhaço Carequinha,

A faixa Mestres do Riso apresenta o filme Sherlock de Araque. Dois guardas civis, Sertório e Deodato, fazem ronda em Copacabana e passam a investigar um crime, sem perceber que estão sendo envolvidos em um roubo de joalheria. Reprise, preto e branco, 94 min.

No Mar com os Golfinhos

12 H NA BANDEIRANTES

(Eye Of The Dolphin). EUA, 2006. Direção de Michael D. Sellers, com Carly Schroeder, Adrian Dunbar, George Harris, Katharine Ross, Christine Adams, Jane Lynch.

Alyssa é uma jovem problemática desde a morte de sua mãe. Porém, quando vai morar com seu pai, um biólogo marinho que trabalha nas Bahamas, ela consegue desenvolver uma forte ligação com os golfinhos e assim, não só estabelecer uma relação melhor com seu pai como também ajudá-lo em seu trabalho. Reprise, colorido, 97 min.

Pequenos Invasores

15H06 NA GLOBO

(Aliens In The Attic). EUA, 2009. Direção de John Schultz, com Carter Jenkins, Austin Butler, Kevin Nealon.

Em pleno verão, nas férias da família Pearson em um chalé de veraneio, um bando de alienígenas verdes, baixinhos e encrenqueiros aterrissa no telhado. Eles querem dominar a casa e o planeta Terra. Querendo evitar que isso aconteça, as crianças vão usar técnicas de combate de videogames e muita coragem para enfrentar os invasores e salvar o mundo. Reprise, colorido, 142 min.

Todos os Cães Merecem o Céu

15H30 NA REDE BRASIL

(All Dogs Go To Heaven). EUA, Irlanda, Reino Unido, 1989. Direção de Don Bluth, Gary Goldman e Dan Kuenster, Animação.

Charlie é um pastor alemão sem escrúpulos com um passado obscuro, que foge da prisão de New Orleans. Ele vai tentar vingar-se do seu antigo companheiro de jogo, Cicatriz, que havia misteriosamente enriquecido durante o tempo que Charlie passara na cadeia. Só que Cicatriz não tenciona dividir a sua riqueza com mais ninguém e por isso arranja um plano diabolicamente eficaz para trair Charlie e afastá-lo para sempre do seu caminho. Reprise, colorido, 89 min.

Hellboy 2 - O Exército Dourado

22 NA RECORD

(Hellboy: The Golden Army). Alemanha, EUA, 2008. Direção de Guillermo del Toro, com Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, James Dodd.

Hellboy (Ron Perlman), Liz Sherman (Selma Blair) e Abe Sapien (Doug Jones) seguem trabalhando para a Agência de Pesquisa e Defesa Paranormais. Apesar dos constantes avisos para não se expor ao público, Hellboy permite que seja flagrado pela TV. Isto faz com que ele e a agência fiquem famosos, o que permite que ajam à luz do dia e sem se esconderem sempre. Para coordenar a nova fase da agência é chamado Johann Krauss (James Dodd / John Alexander), com quem Hellboy enfrenta problemas por não respeitar suas ordens. Paralelamente uma antiga trégua existente entre a humanidade e os filhos da Terra é rompida, quando o príncipe Nuada (Luke Gross) resolve reunir os fragmentos de uma coroa para trazer à vida o exército dourado, composto por máquinas assassinas aparentemente indestrutíveis. Reprise, colorido, 120 min.

Planta 4ª

22H30 NA TV BRASIL

Espanha, 2002. Direção de Antonio Mercero, com Juan José Ballesta, Luis Angel Priego, Gorka Moreno, Alejandro Zafra.

Um grupo de adolescentes diagnosticados com câncer convive no quarto andar do mesmo setor de um hospital na Espanha. Com sua juventude, alegria e algumas travessuras, conseguem desafiar o destino e tornar o internamento suportável. Nessa interação, os jovens descobrem a importância da amizade e do sentimento de pertencer a um grupo. Apesar das vantagens dessas atividades coletivas, cada um reage de uma forma a seu caso: Miguel Ángel finge uma autossuficiência frente à solidão, Jorge sente medo do possível diagnóstico, Izan recorda suas indeléveis memórias e Dani guarda suas preocupações emocionais. O humor é a força vital que os une na expectativa de mudar seus destinos. A vida continua nesse microcosmos regido por homens e mulheres de bata branca. Além das dietas hipossódicas, também há doentes novos para conhecer, enfermeiras com quem rir e corridas de cadeiras de rodas para fazer entre os corredores do hospital. O longa, filmado no Hospital Príncipe das Astúrias, em Madri, é uma adaptação da peça de teatro Os Pelones, de Albert Espinosa. Planta 4ª foi indicado para o prêmio Goya de melhor filme e conquistou o prêmio do público nos festivais de Valência e Montreal e o de melhor diretor no Festival de Montreal. Inédito, colorido, 100 min.