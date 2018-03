Um panorama da fotografia alemã

São 200 imagens fotográficas realizadas por fotógrafos alemães a partir do pós-guerra. Elas fazem parte da coleção de arte (cujo acervo possui mais de 50 mil obras) do Deutsche Bank. É a primeira vez que essas imagens são mostradas no Brasil. A exposição Mais do Que os Olhos Captam começou sua trajetória no ano passado no México, passou por vários países da América Latina e agora chega ao Brasil. Fotografias que trazem um recorte da produção contemporânea, mais ligada ao mercado da arte, aos museus, às exposições. Como afirma a curadora-assistente Christina Maerz em conversa com o Estado, ''''são imagens que retratam as tendências de uma arte que mistura grandes formatos, retratos, séries que lembram a linguagem do cinema, do vídeo''''. Uma exposição onde tudo faz sentido. Os grandes espaços vazios ao lado de imagens com superpopulações, a repetição de gestos, séries documentais, além, é claro, das experimentações tão importantes para firmar uma nova linguagem. Imagens do casal Bernd e Hilla Becher, em busca de um registro objetivo. E de seus discípulos Cândida Hõffer, que também se preocupa com o vazio, ou Thomas Struth, preocupado em fotografar os grandes museus e seus visitantes. Cores saturadas que disputam a atenção do conteúdo, preto-e-branco mais para o escuro, como se fosse preciso desvendar as sombras. Imagens que também se aproximam muito de uma estética publicitária, limpa, plana. Registro puro e simples. Não é de hoje que a foto alemã está presente quando falamos em vanguardas ou transformações da linguagem estética fotográfica. Só para lembrarmos podemos citar o fotógrafo Lázslo Moholy-Nagy, que mesmo sendo húngaro era participante da escola da Bauhaus (iniciada na Alemanha em 1919). Devemos a Moholy-Nagy várias experimentações fotográficas, deslocamento do olhar e novas formas de entender a fotografia. Aliás, foi ele que transformou os fotogramas em arte. Também devemos lembrar de August Sanders, que nos anos 30 decidiu criar uma enciclopédia visual sobre o homem alemão, posteriormente proibida por Hitler, mas que voltou depois da queda do nazismo. Isso sem falar das fotomontagens dadaístas, de artistas como John Heartfield e Raoul Hausmann e Hanna Hõck. Não podemos esquecer também o pai do fotojornalismo moderno, Erich Salomon. Na exposição Mais do Que os Olhos Captam ficamos diante de uma série de possibilidades de olhar, de perceber. Retratos enormes que fascinam mais pelo tamanho, visto que o retratado está ali de alguma forma impassível. Um retrato do que está se produzindo hoje e que nos dá a sensação de que tudo é possível, basta apenas querer superar o óbvio e que, mesmo diante da uma miríade de interpretações, a imagem fotográfica ainda traz e faz sentido. Narrativa, ela sempre nos conta algo.