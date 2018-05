UM PADRE LUTA POR UMA IGREJA ABERTA O livro Fé Além do Ressentimento, do padre inglês James Alison, começa com uma história bíblica, a de José e seus irmãos. É, portanto, a história de um homem socialmente morto para a família, mas renascido em outro lugar, onde foi mais feliz e próspero. No entanto, para que seus irmãos não persistam no caminho fratricida que haviam escolhido, imagina uma estratégia para atrair aqueles que o traíram e compartilhar com os inimigos a abundância que lhe foi concedida. Alison não crê que José estivesse livre do ressentimento quando foi vendido como escravo pelos irmãos, mas acredita que ele teve tempo de meditar no Egito que o pior caminho para quem conheceu o deserto da intolerância seja justamente o do ódio.