UM OLHAR VIVO DO PASSADO

A princípio, existia a proposta de um nono volume, sobre a diáspora africana, para completar a coleção, pois o oitavo, que começa em 1935, apesar de abordar as lutas políticas na África - de 1945 à independência de vários países -, não contempla as mudanças provocadas pela globalização. Dos oito volumes, o quinto, segundo Silvério, é fundamental para os professores, pois acompanha desde a vinda dos primeiros africanos para o Brasil até o colapso de antigos Estados como a Etiópia cristã e Songhai (oeste do Sudão).

Os dois volumes que estão prontos para os professores são mais acessíveis que os da coleção integral. "Por ser uma obra de referência, mantivemos a forma original de História Geral da África, respeitando o olhar dos pesquisadores africanos", justifica Silvério. Não é, portanto, o olhar do colonizador, nem despreza as fontes orais dessa história - cujo marco zero, no livro, é a pré-história do continente e o período final do Neolítico.

O olhar do colonizador, segundo o professor, "separou a África branca da África negra" e mais confundiu que explicou a diversidade de culturas do continente, visto na coleção numa perspectiva de unidade africana.

No primeiro volume, além de contar a pré-história da África, os pesquisadores abordam os aspectos linguísticos e as migrações no continente. Uma língua, cuja origem constitui um mistério, é o iorubá, que acaba de ganhar um dicionário.

Outro título fundamental recentemente relançado em nova e ampliada edição é A Mão Afro-Brasileira, organizado pelo curador do Museu Afro Brasil, Emanoel Araujo, que cedeu todas as imagens das capas da coleção História Geral da África. Além de analisar a contribuição de artistas afrodescendentes para a história das artes (pintura, escultura, música, dança, fotografia, arquitetura), do Brasil colonial ao contemporâneo, os volumes destacam o trabalho de pessoas que ajudaram a construir o patrimônio visual, jornalístico e literário do País.

Particularmente interessante é o capítulo dedicado aos escritores afrodescendentes, que apresenta, de maneira sintética, um panorama da literatura negra nacional, da primeira romancista brasileira, a maranhense Maria Firmina dos Reis (1825-1917), mulata e bastarda, ao poeta paulista Cuti. / A.G.F.