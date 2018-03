UM OLHAR SOBRE O BRASIL EM DEBATE A mostra Um Olhar Sobre o Brasil, com 400 fotografias que registram o País entre 1833 e 2003, será tema de debate na terça-feira, às 19 horas, no Instituto Tomie Ohtake, que a abriga. A mesa-redonda, aberta ao público, contará com a participação do fotógrafo e pesquisador Boris Kossoy, da antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, do curador Diógenes Moura e da jornalista e crítica Simonetta Persichetti, e terá mediação da pesquisadora Cremilda Medina. Um Olhar Sobre o Brasil, realizada em parceria com a Fundação Mapfre, fica em cartaz até dia 27 no Instituto Tomie Ohtake (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, tel. 2245-1900).