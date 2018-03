UM OCEANO ENTRE LETRAS

Paulo Nogueira ainda é um nome pouco conhecido entre os leitores brasileiros. Uma das razões está ligada ao fato de ter morado em Portugal nos últimos 25 anos, onde publicou oito romances, dos quais só um foi lançado aqui, O Suicida Feliz (Planeta do Brasil). Embora a distância entre os continentes não tenha impedido autores portugueses de serem editados e fazer sucesso no Brasil - e basta citar Gonçalo M. Tavares e Valter Hugo Mãe -, o fato é que as editoras portuguesas não fazem lá muito esforço para promover os brasileiros. Agora, com a volta definitiva de Paulo Nogueira ao Brasil e o lançamento de seu livro O Amor é um Lugar Comum pela Intermeios, é possível que uma injustiça seja, enfim, corrigida, valorizando um dos autores mais originais da ficção luso-brasileira.

O "luso" fica por conta de expressões que insistem em trair a associação íntima de Nogueira com a cultura portuguesa. Radicado em Portugal desde 1988, ele usa "a roupa hasteada no estendal", no lugar de "a roupa pendurada no varal", para descrever a ordem prussiana da casa do narrador de O Amor É um Lugar Comum - narrador que é também um escritor, o primeiro da galeria de personagens de Nogueira. Com seu característico humor, ele descreve a própria profissão por meio dele : "Ser escritor é tanto uma profissão como, sei lá, um encantador de serpentes, uma espécie de hobby emproado", sintetiza no novo livro, ao traçar o retrato de Bernardo Correia, o autor-narrrador apaixonado por Lívia Nunes, que conheceu no primeiro dia de aula na escola de sua filha Francisca, de seis anos.

O livro fala de amores fracassados e da relação entre quatro amigos: Afonso, "um beato antediluviano", Diana, uma "maluquinha esotérica", Bernardo, o "escritor maldito", e Eugênio, o "mulherengo insaciável" que caça suas presas pela internet. A redução a estereótipos parte da própria Diana, uma editora, em resposta à provocação de Eugênio, arquiteto, quando morre Afonso, médico sem fronteiras e católico piedoso. Nogueira mostra como, apesar das quatro visões diferentes de mundo, é esse o tipo de amor que sobrevive entre "esgrimistas" da existência numa era de relacionamentos expressos.

O livro é o mesmo publicado em Portugal pela Oficina do Livro, selo do grupo Leya, apenas com algumas alterações, feitas pelo próprio autor. "Queria evitar que a leitura fosse truncada e ficasse subordinada ao contexto português", justifica Nogueira, também crítico, colaborador de jornais portugueses e revistas brasileiras. Transitando entre dois mundos, ele tentou descrever como se sente um homem dividido por continentes no elogiado Transatlântico (Publicações Dom Quixote, 2005), seu sexto livro, considerado pelos críticos o melhor deles. Com justa razão. No mínimo, é o mais revelador, pois trata de um personagem que tem o mesmo nome do autor, nasce numa viagem entre Brasil e Portugal, perde a identidade nessa passagem transatlântica e, ao voltar, deixa para trás uma das mulheres - um pouco à maneira de seu destino oito anos depois.

"Uma das características de minha literatura, desde o início, é a transnacionalidade", observa Nogueira, lembrando que O Homem Que Foi para o Céu (1996), sobre um casal de norte-americanos à beira da separação, leva o marido, um cientista, a pisar o solo da lua, e a mulher, a buscar novos ares fora de casa. A crítica portuguesa disse dele que o escritor era uma espécie de Pittigrilli (Dino Segre, jornalista italiano e aforista, morto em 1975) que aspira a ser Pirandello. De fato, Nogueira constrói frases como Pittigrilli (autor da máxima "nasce-se incendiário e acaba-se bombeiro"), mas não divide com ele o credo ideológico. É um libertário que usa o humor para falar de coisas terríveis. E absurdas.

Ele, por exemplo, surpreende o leitor ao criar um bar frequentado por pessoas que por lá aparecem apenas para chorar, quando o mundo parece andar na contramão e elas dão passos em falso. "Na verdade, o bar existe, embora pareça uma criação estapafúrdia", revela Nogueira. Em Nankin, uma das cidades mais antigas do leste da China, Luo Jun, proprietário do Crying Bar, abriu o estabelecimento apenas para atender uma reivindicação de clientes, que tinham vergonha de chorar na rua. O bar, com apenas um sofá e poucas mesas, cobra seis dólares por chorão. É num desses bares que o escritor Bernardo conclui que a dor só pode ser traduzida por meio do lugar-comum. "Somos originais nos momentos de felicidade: a dor só tem uma voz, só um lamento esganiçado e déjà vu", diz o narrador. Ou Paulo Nogueira?

"Acho que a imagem sugerida pela parábola de Schopenhauer, a dos porcos-espinhos que se juntam no inverno rigoroso e acabam se machucando mutuamente, é a que mais se aproxima das relações que nos magoam", compara o autor, repetindo uma observação do narrador de seu livro, que fala exatamente da proximidade que beira o insuportável no trânsito amoroso. E a história não vai parar por aí. Nogueira escreve agora seu romance mais ambicioso, cujo título provisório, A Arte de Perder, foi inspirado pela tradução de um poema da norte-americana Elizabeth Bishop, um dos personagens de seu livro histórico. Ele começa com o botânico inglês Henry Wickman aportando em Santarém, no Pará, em 1875, com a missão de roubar sementes de seringueira para a Inglaterra testar em colônias asiáticas. "Essa história, que cobre quatro períodos, passa pela criação da Fordlândia, contada pela mulher de Henry Ford". É um jeito, diz ele, de mostrar como o estrangeiro vivenciou o Brasil.