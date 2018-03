Um oásis em meio à repetição Maior evento de cinema do mundo, o Festival de Cannes abriga, nas seções paralelas, a Semana da Crítica e a Quinzena dos Realizadores. São vitrines para a experimentação de autores independentes - o mainstream, mesmo que sejam os maiores autores do mundo, vai para a competição (e sua irmã gêmea, a mostra Un Certain Regard). Não é mera coincidência que, no Brasil, exista, desde 2009, a Semana dos Realizadores. Ela expressa as transformações no cenário do cinema autoral e independente do País nos últimos anos.