Um museu para Saint-Exupéry A família do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry prepara a inauguração de um museu para o autor do clássico O Pequeno Príncipe. Os pertences de Saint-Exupéry ficarão em uma mansão do século 18 onde o escritor passava os verões em sua infância, na cidade de Lyon, na França. Se todos os prazos firmados entre o sobrinho neto do autor, Olivier d"Agay, e as autoridade locais, o museu abrirá suas portas no dia 29 de junho de 2014, com três áreas diferenciadas: um memorial, um espaço cultural ao ar livre e um centro de recursos equipado com vídeos e hologramas. A mansão permanece desabitada há 20 anos. / EFE