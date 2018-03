UM MUNDO ONÍRICO E DE CONTRASTES

Compreender isso é o primeiro grande trunfo da montagem de O Menino e os Sortilégios, estreada na quarta no Teatro Municipal. A concepção cênica inventiva de Lívia Sabag; a coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni, evocando os movimentos de bichos e objetos, a cenografia e os figurinos de Fernando Anhê, também responsável pela técnica do teatro negro - todos os elementos trabalham na busca por um todo coeso e levam a um espetáculo fluente, uma história bem contada, um universo onírico que, em momento algum, perde o contato com a realidade do menino.

A linguagem visual do espetáculo alterna habilmente passagens inocentes e lúdicas com outras em que o tom é mais sombrio. E, nesse sentido, é fundamental a direção musical do maestro Jamil Maluf à frente da Orquestra Experimental de Repertório. A música de Ravel, em sua aparente simplicidade, carrega diversos desafios. Sua escrita brinca com diversos estilos, dá a cada personagem uma linguagem musical distinta e está repleta de contrastes, muito bem trabalhados pelo maestro, sua orquestra e os membros do Coral Paulistano.

A meio-soprano Denise de Freitas acrescenta o Menino à galeria de grandes interpretações de sua carreira, acompanhada de um elenco impecável: o Fogo, a Princesa e o Rouxinol de Caroline De Comi; o Bule, o Velhote e a Rã de Paulo Queiroz; a Mãe, a Xícara e a Libélula de Luciana Bueno; o Sofá e a Árvore de Leonardo Pace; o Relógio e o Gato de Vinicius Atique; a Poltrona, a Gata, o Esquilo e o Pastor de Luisa Francesconi; e o Morcego, a Coruja e a Pastorinha de Gabriella Pace.