Um Mozart envolvente e menos óbvio

Quando os músicos clássicos extrapolam demais em projetos que namoram com as músicas populares, tratam rapidinho de retornar ao leito principal do grande cânone da música europeia, para deixar claro ao distinto público e ao circuito da música clássica que não se esqueceram das raízes.

É o que acontece neste momento com o excepcional quarteto francês Ebene. O grupo completou seus primeiros dez anos de existência em 2009, quando ganhou o prêmio de melhor gravação do ano da revista inglesa Gramophone tocando quartetos de Fauré, Debussy e Ravel. No finalzinho daquele ano os Ebene gravaram o CD Fiction, que só foi lançado em novembro do ano passado no mercado internacional pela Virgin. Seu repertório girava em torno do universo da música de cinema e surpreendia do começo ao fim, pela ousadia e acima de tudo pela elevada qualidade musical.

Mas os meninos ficaram preocupados em vender uma imagem avançada demais e, agora, resgatam o contato imediato com o público clássico com o recém-lançado e convencional CD intitulado Mozart Dissonances. Convencional mas maravilhoso - uma autêntica viagem. Mozart conseguiu ser genial em tantos gêneros que às vezes a gente esquece seu talento multiforme. Quando se fala de quarteto de cordas, então, lembramos imediatamente de Haydn, que fixou a forma, e de Beethoven, que levou o gênero ao seu clímax nas primeiras décadas do século 19.

E Mozart? Ora, ele não merece ficar ensanduichado entre os dois citados. Tomou um susto danado quando chegou a Viena, em 1781, e ouviu os quartetos opus 33 de Haydn. Deglutiu rapidamente as novidades em meia dúzia especialíssima de quartetos, com justiça dedicados ao mestre: neles, ele já incorporava seus ensinamentos e levava estruturalmente o gênero adiante.

Bem, os Ebene tocam, no novíssimo CD, o juvenil Divertimento K. 138, que Mozart compôs aos 16 anos, quando ainda morava em Salzburgo. Mas o essencial está mesmo em dois dos seis quartetos dedicados a Haydn. Ele os chamou de 'minhas crianças' e confessou ao mestre que estas obras lhe custaram 'a maior fadiga, o maior trabalho'. De fato, logo ele - que costumava compor na mesma velocidade de um copista transcrevendo uma partitura -- levou quase quatro anos, entre 1782 e 1785, para escrevê-los. É preciso lembrar que nestes anos iniciais em Viena Mozart também descobriu o contraponto de Bach - e isso em definitivo alterou seu próprio estilo, sobretudo nestes quartetos.

Os Ebene interpretam em elevado nível de qualidade os quartetos no. 15 em ré menor K. 421, escrito em 1783, e no. 19, em dó maior, K. 465. Naturalmente, destaca-se o K. 465, apelidado 'das dissonâncias' por causa dos primeiros compassos da abertura do Adagio inicial, que contêm audácias como intervalos de segunda, bem dissonantes, então inéditos, que hoje soam "macios" até. Curiosamente, este quarteto foi composto em apenas quatro dias.

Apesar da feroz concorrência de outros quartetos ilustres neste repertório, os Ebene constroem uma interpretação não só empenhada como precisa e envolvente desta obra-prima. Pierre Colombet e Gabriel Le Magadure (violinos), Mathieu Herzog (viola) e Raphael Merlin (cello) já mostram suas armas já na primeira faixa, o Allegro moderato inicial do quarteto no. 15. O tema é tocado com um timbre escuro em sua primeira exposição; em seguida, é como se o sol o banhasse, provocando sonoridades absolutamente brilhantes. É de contrastes perfeitamente construídos, como estes, em que eles vão muito além do tocar corretamente, que os Ebene se servem para iluminar a partitura. Embora os timbres sejam uniformes, são muito variadas as formas de ataque, fraseado e imaginação. Ao ponto de até os instrumentos que apenas acompanham a exposição da melodia atrair nossos ouvidos.