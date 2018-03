Um misterioso cardápio da morte

O mistério inspira a obra do escritor e apresentador Jô Soares. Logo no hall de entrada de seu apartamento, em São Paulo, um quadro pintado por ele exibe a silhueta de um ser encapotado, que faz lembrar Humphrey Bogart. Em sua vasta biblioteca, há vários volumes de literatura policial. E é novamente o crime que domina seu novo romance, As Esganadas, que a Companhia das Letras envia hoje para as livrarias em uma fornada generosa: são 80 mil exemplares apenas na primeira edição.

Trata-se da quarta incursão de Jô no gênero (veja abaixo as outras). "Eu me sinto à vontade nas histórias policiais, pois é possível elaborar um quebra-cabeça que prende a atenção do leitor", diz ele que, desta vez, criou um personagem raro, chamado Caronte. Filho único de um casal problemático, é um ser esquálido, macilento, que acaba combinando com seu ramo de negócios: Caronte herdou do pai uma funerária, Estige, a mais prestigiosa do Rio de Janeiro. Como uma piada de mau gosto, sua mãe lhe deu o nome de Caronte em homenagem ao barqueiro que, na mitologia grega, carrega as almas dos recém-falecidos sobre as águas dos Rios Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos do dos mortos.

Amante de música clássica e profundo conhecedor da técnica do embalsamento, Caronte, na verdade, sempre foi um homem raivoso com a mãe que, temerosa de que filho ficasse tão gordo como ela, o mantinha sob uma dieta espartana. Aos poucos, desenvolveu um ódio tamanho por esse controle que Odília tornou-se sua primeira vítima, justamente quando preparava uma saborosa receita de doce português. É o início de uma série de mortes de moças roliças que intriga a polícia e surpreende a sociedade carioca.

"Ao contrário do livro anterior (Assassinatos na Academia Brasileira de Letras), que segue o padrão clássico do romance policial, ou seja, o clímax da trama está na revelação de quem é o assassino, aqui decidi fazer o contrário: logo nas primeiras páginas o leitor sabe que Caronte é o criminoso e a dúvida passa a ser quando, como e por quem ele vai ser desmascarado", comenta Jô. "Por conta disso, este se tornou meu livro mais difícil de ser escrito. E também o mais sanguinolento, algo como um grand-guignol humorístico."

Uma das principais características dos policiais de Jô Soares é a ambientação: a história dos quatro já editados pela Companhia das Letras se passa sempre no Rio de Janeiro da primeira metade do século passado, notadamente entre os anos 1930 e 1950. "É um momento raro, em que o Rio era a Capital Federal e ainda não vivia os traumas da violência como hoje", explica. "Na verdade, busco relembrar uma época vivida por meus pais e que aproveitei um pouco, antes de passar um bom tempo estudando no exterior." Apesar de já morar há muitos anos em São Paulo, o apresentador tem infinita curiosidade pela sociedade carioca da época. "Minha disposição é conhecer e apresentar ao leitor uma rotina que também não conheci. Por isso, a narrativa se passa em 1938, ano em que eu nasci."

Desse modo, suas obras são recheadas de caracterizações e descrições de uma época já finda. Como boa parte da trama de As Esganadas se passa no centro do Rio, o leitor descobre como era a sinuosidade das ruas, a disposição das lojas (especialmente as docerias), o itinerário dos bondes. Também um pouco dos hábitos da população, como a diversão no teatro de revista, as apostas no hipódromo, a emoção do Circuito da Gávea Nacional, corrida de automóveis que ocupava as ruas da cidade. Assim, personagens fictícios acabam interagindo com celebridades históricas, desde o temido chefe da polícia política de Getúlio Vargas, Filinto Müller, até o piloto de corridas Chico Landi.

Em sua garimpagem, Jô encontrou figuras que se tornaram importantes elementos de humor. É o caso do locutor Rodolpho d'Alencastro, da rádio PRG-3 Tupi do Rio de Janeiro, que amalgama o diferente estilo dos profissionais da época - as edições extraordinárias que interrompiam a programação das emissoras também invadem a narrativa, alertando a população sobre um novo crime. O curioso é que todo anúncio é encerrado por um reclame publicitário, geralmente de produtos de nomes complicados, mas todos oferecendo um bem-estar eterno. "Pesquisei em várias edições do Estado daquela época", conta Jô. "Encontrei textos engraçadíssimos, que reproduzi integralmente." Ele observa que o trabalho de pesquisa é fascinante, em especial pela facilidade oferecida atualmente pela internet. "E houve alguns momentos em que fui buscar detalhes de um determinado assunto e acabei descobrindo outro, mais interessante, que mudou o curso da ação."

Como o de uma síndrome raríssima, de Nagali, na qual o portador sofre com a fragilidade de dentes, cabelos e unhas, além de não ostentar impressões digitais. Tais limitações permitem que a trama cresça em suspense. Como qualquer boa narrativa policial, os detalhes são decisivos. No caso de As Esganadas, por conta da profissão funerária de Caronte, era importante o relato ser preciso em questões práticas que envolvem a morte. "Especialmente em relação a autópsia e embalsamento", lembra o escritor, que estreitou amizade com uma equipe de médicos especializados nessa área e que conheceu em seu programa de entrevistas pela TV Globo. "Desde então, eles me ajudaram como consultores, explicando fatos de uma investigação criminal."

Jô conta ter sempre um plano sobre como será a história antes de começar a escrita - não produz o primeiro parágrafo sem antes saber exatamente como será o final. A partir daí, inicia o trabalho de estruturação. O ponto de partida de As Esganadas foi uma ideia que lhe ocorreu quando se apresentava em Lisboa, há dois anos: fã da poesia de Fernando Pessoa, Jô se lembrou de um amigo do poeta, Tobias Esteves, citado no poema Tabacaria, assinado pelo heterônimo Álvaro de Campos. Ele se envolveu em um caso famoso que incluiu um mago inglês, Aleister Crowley, farsante de reputação internacional que, procurado pela polícia inglesa, chegou a Lisboa onde convenceu Pessoa a participar de um falso suicídio. Para tanto, o poeta pede ajuda a Tobias Esteves.

"A partir disso, construo a história de Esteves como um grande detetive, que acaba expulso da polícia quando a farsa é descoberta", explica o escritor. "Para fugir da humilhação pública, ele vem ao Brasil, onde um tio é dono de uma confeitaria no Rio de Janeiro." Ao descobrir o caso das mulheres gordas assassinadas, Esteves oferece seus serviços ao encarregado das investigações, Mello Noronha, que aceita os conselhos pertinentes do português.

Em todos seus livros, Jô Soares faz questão de manter elementos que são pilares das narrativas. Um deles é o humor, personificado, em As Esganadas, sobretudo no inspetor Valdir Calixto, homem ingênuo e cujas frases soltas acabam, sem querer, auxiliando a investigação de seu chefe. "Ele é o tolo que, apesar de trabalhar na polícia, não gosta de ver cadáveres, e que dá, sem saber, os melhores palpites a Mello Noronha."

Outro elemento vital é a presença de um anão, que figura em todas as quatro obras. "Não sei explicar o motivo de tal fixação", diverte-se o escritor. "Talvez seja porque um anão simbolize a deficiência da humanidade. Mas não se trata de um personagem que inspire pena: ao contrário, em todas as histórias, suas qualidades são raras." Em As Esganadas, Othelo Battiscopa é um incomum cantor de ópera, que participa da montagem de O Anel do Nibelungo, representada no Rio pela consagrada companhia alemã Oper Mönchengladbach.

Como um dos papéis, o de um gnomo, é raramente interpretado por um anão, Battiscopa se transforma na grande atração do espetáculo. E também se destaca pelo lado negativo, ao se envolver com duas das infelizes assassinadas.

Fã do americano James Ellroy, mestre das frases telegráficas, Jô Soares pretende se aventurar em novas histórias policiais. A próxima, talvez, se passe em São Paulo. "Tenho duas histórias, mas ainda estou elaborando."

AS ESGANADAS

Autor: Jô Soares

Editora: Companhia

das Letras

(264 págs., R$ 36)