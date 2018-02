Um minuto com: Ray Manzarek, tecladista do The Doors Ray Manzarek, 68 anos, co-fundador e tecladista do The Doors, diz que é decepcionante ver quão pouco as coisas mudaram nos 40 anos passados desde o "verão do amor" em San Francisco. Conhecido por seus refrões em canções como "Light My Fire", Manzarek falou com a Reuters durante um concerto de reencontro Summer of Love no Golden Gate Park, em San Francisco. P: Em sua autobiografia, você diz que participar do "Human Be-In", uma festa hippy gigante em San Francisco em janeiro de 1967, foi um dos grandes acontecimentos de sua vida. Por que? R: Chegamos ao Golden Gate Park e havia 3.000 hippies, uma visão diferente de qualquer coisa que já tínhamos visto, vestidos coloridos, cabelos longos, dança... O clima era de liberdade, espiritualidade e amor. Era como o início de uma transformação. Uma geração nova nascia naquele dia, concebida em liberdade, paz e amor. E pensamos que íamos mudar o mundo. P: Você fica decepcionado porque pouca coisa mudou? R: Sim. O rumo tomado pelos EUA é uma grande decepção para mim e para toda uma geração. Mas a luta continua. P: Você tem um candidato presidencial favorito? R: Estou torcendo por Obama. Ele é tão kennedyesco. P: Mas sua vida tem sido boa em muitos aspectos? R: Sim, tem sido ótima financeiramente. Espiritualmente, também. Estou casado com a mesma mulher. Dorothy, que era minha namorada quando éramos estudantes na UCLA. Nos casamos em 1967 e vamos comemorar 40 anos de casamento no final de 2007. P: Fazendo uma retrospectiva, aqueles foram anos de excessos? R: Excesso foi Jim Morrison ter morrido por intoxicação alcoólica, Jimi Hendrix ter morrido sufocado com seu próprio vômito. Excesso foi não saber quando parar. P: Você chegou a um ponto em que renunciou às drogas? R: Não, a resposta está na moderação. Você pode usar qualquer substância que quiser, desde que o faça com moderação e que você seja quem manda. P: Então o problema não eram as drogas, mas saber quando parar? R: Você pode abrir as portas da percepção com drogas psicodélicas, LSD e outras. Você abre as portas da percepção e enxerga a vida como ela é: infinita. P: Você ainda... R: Não, não. Você só faz isso na casa dos 20 anos e início dos 30. Depois dos 30 anos, é uma espécie de perversão. Uma vez abertas as portas da percepção, elas permanecem abertas. P: Como você passa seu tempo hoje? R: Vivemos em Napa Valley, temos um hectare de terra que cultivamos como hobby. Dorothy e eu plantamos verduras, temos algumas galinhas e algumas árvores frutíferas. Passo três quartos do meu tempo plantando como passatempo e um quarto fazendo música, turnês.