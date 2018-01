Um marco do documentário no País Amir Labaki, criador do festival É Tudo Verdade, desempenhou um papel muito importante na valorização do documentário no País. E hoje ele apresenta, às 22h35, no Canal Brasil, um documentário que se tornou clássico - Brasil Verdade. Produzido por Thomaz Farkas, reúne quatro títulos daquela série em que o grande fotógrafo e empreendedor se associou a diversos diretores, nos anos 1960, para mapear a paisagem humana e social do País. Três deles são particularmente bons - Subterrâneos do Futebol, de Maurice Capovilla; Memórias do Cangaço, de Paulo Gil Soares; e o melhor de todos, Viramundo, de Geraldo Sarno, sobre migrantes nordestinos em São Paulo, que possui 40 minutos de duração, mas é grande como cinema.